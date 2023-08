Jio Financial Services Listing: जियो फाइनेंशियल का शेयर 265 रुपये पर लिस्ट, दूसरी सबसे बड़ी NBFC के रूप में डेब्‍यू

Mukesh Ambani: पहले 10 दिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर टी-ग्रुप में ट्रेड करेगा. यानी 10 दिन स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होगी. इसमें दोनों तरफ 5 फीसदी की सर्किट लिमिट होगी.

Jio Financial Services: जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की आज 21 अगस्त को लिस्टिंग हो रही है. (reuters)