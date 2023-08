Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 21 अगस्‍त को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Jio Financial Services, Titan Company, Adani Ports, M&M, NTPC, Hero Motocorp, Punjab & Sind Bank, Tata Communications, Infosys, NMDC, Yes Bank, PNB Housing Finance, Ashok Leyland, KEC International, Tanla Platform, South Indian Bank जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी ने मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है तो किसयी की आज लिस्टिंग है.

Jio Financial Services

रिलायंस इंडस्ट्रीज से हाल में अलग हुई कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की आज यानी सोमवार को लिस्टिंग हो रही है. रिलायंस के शेयरहोल्डर्स को प्रत्येक शेयर पर जेएफएसएल का एक शेयर मिला था. 20 जुलाई को इस स्टॉक की प्री-लिस्टिंग कीमत 261.85 रुपये निकली थी जो ब्रोकरेज फर्मों के अनुमान से कहीं अधिक है. मार्केट के जानकारों का कहना है कि ग्रे मार्केट में जेएफएसएल का शेयर 50 से 54 रुपये के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा है. यानी यह शेयर 315 से 325 रुपये के बीच डेब्यू कर सकता है.

Titan Company

ब्रांडेड ज्‍वैलरी मेकर Titan ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी कैरटलेन में 27.18 फीसदी हिस्सेदारी और खरीद ली है. टाइटन ने बताया कि अब कैरटलेन में उसकी कुल हिस्सेदारी 98.28 फीसदी हो गई है. टाटा ग्रुप के नियंत्रण वाली कंपनी ने शेयर खरीद समझौता करते हुए कैरटलेन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और उनके पारिवारिक सदस्यों से 91.90 लाख इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण कर लिया. कंपनी ने कहा कि कैरटलेन टाइटन की सब्सिडियरी है और शेयर खरीद के बाद कैरेटलेन में कंपनी की शेयरधारिता 71.09 फीसदी से बढ़कर 98.28 फीसदी हो जाएगी.

Adani Ports

अमेरिका स्थित निवेश फर्म जीक्यूजी पार्टनर्स ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 5 फीसदी से अधिक कर लिया है. अरबपति गौतम अडानी के ग्रुप को लेकर बाजार की चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए निवेश फर्म लगातार इस पर दांव लगा रही है. शेयर बाजार को दी जानकारी के मुताबिक फ्लोरिडा स्थित जीक्यूजी ने थोक सौदे के जरिए एपीसेज में अपनी हिस्सेदारी 4.93 फीसदी से बढ़ाकर 5.03 फीसदी कर दी है. जीक्यूजी के पास अब अडानी ग्रुप की 10 कंपनियों में से 5 में हिस्सेदारी है.

M&M

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) एक्सयूवी700 के इंजन में वायरिंग (तार) संबंधी दिक्कत का परीक्षण करने के लिए लगभग एक लाख गाड़ियां वापस मंगाई हैं. कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि उसने 8 जून 2021 से 28 जून 2023 तक बनीं 1,08,306 एक्सयूवी700 के इंजन में तारों का परीक्षण करने के लिए वापस मंगाया है.

NTPC

सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी ने लेह में परीक्षण के तौर पर हाइड्रोजन बस परिचालन शुरू किया. कंपनी ने कहा कि लद्दाख में कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य स्तर पर लाने के लक्ष्य की दिशा में एनटीपीसी हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के साथ लेह शहर के भीतर परिचालन के लिए पांच ‘फ्यूल सेल’ बसें उपलब्ध करा रही है.

Hero Motocorp

हीरो मोटोकॉर्प का मार्जिन कोविड-19 महामारी से पहले के स्तर पर पहुंचते के साथ कंपनी अब अगली कुछ तिमाहियों में कई नए मॉडल बाजार में उतारते हुए सभी खंडों में स्थायी वृद्धि, बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना बना रही है. देश की सबसे बड़ी दोपहिया विनिर्माता हार्ले-डेविडसन एक्स440 को पेश करने के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर भी विचार कर रही है, जिसे पहले ही 25,000 से अधिक बुकिंग मिल चुकी हैं.