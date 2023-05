Stocks in News: फोकस में रहेंगे LIC, Hindalco, Infosys, India Cements समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में दिखेगा एक्‍शन

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Stocks in News: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं.

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 25 मई 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में LIC, Hindalco, Infosys, India Cements, J B Chemicals and Pharmaceuticals, Suzlon, Adani Group Stocks, Bharat Dynamics, Emami, IRFC, Vodafone Idea, Indian Energy Exchange, SAIL, Aster DM Healthcare, AIA Engineering, GIC, Infibeam Avenues, Max India, Mishra Dhatu Nigam, Page Industries, Radico Khaitan, Shilpa Medicare, Strides Pharma जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी के तिमताही नतीजे आए हैं तो किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. Bharat Dynamics समेत इनके नतीजे आज आज कुछ कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी करने जा रही हैं. इनमें AIA Engineering, Aster DM Healthcare, Bharat Dynamics, Emami, GIC, Gujarat State Fertilizers & Chemicals, Vodafone Idea, Indian Energy Exchange, Infibeam Avenues, IRFC, Kolte-Patil Developers, Max India, Mishra Dhatu Nigam, Page Industries, Radico Khaitan, Steel Authority of India, Shilpa Medicare, Strides Pharma, TTK Prestige शामिल हैं. LIC सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी एलआईसी का मुनाफा वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में 5 गुना से ज्यादा बढ़कर 13,191 करोड़ रुपये पहुंच गया. कंपनी ने इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 2,409 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. भारतीय जीवन बीमा निगम ने कहा कि कि मार्च तिमाही में उसकी कुल आमदनी घटकर 2,01,022 करोड़ रुपये रह गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 2,15,487 करोड़ रुपये थी. एलआईसी की पहले वर्ष के प्रीमियम से आमदनी भी मार्च, 2022 वर्ष के 14,663 करोड़ रुपये से घटकर मार्च, 2023 में 12,852 करोड़ रुपये रह गई. Hindalco हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मार्च तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 37 फीसदी घटकर 2,411 करोड़ रुपये रहा है. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 3,860 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. मार्च तिमाही में कुल आय 56,209 करोड़ रुपये, जबकि खर्च 53,372 करोड़ रुपये रहा, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 56,057 करोड़ रुपये और 51,026 करोड़ रुपये था. Infosys अग्रणी आईटी सर्विसेज कंपनी Infosys ने अपने टेक फॉर गुड चार्टर के तहत इंफोसिस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, इंफोसिस स्प्रिंगबोर्ड के माध्यम से डिजिटल कार्यबल को बदलने के लिए एडोब के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है. दोनों 2025 तक वैश्विक स्तर पर 10,000 से अधिक नए Adobe प्रमाणित विशेषज्ञ बनाने का लक्ष्य रखेंगे. India Cements इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड को 31 मार्च, 2023 को समाप्त चौथी तिमाही में 217.79 करोड़ रुपये का घाटा हुआ. कंपनी के अनुसार इसका मुख्य कारण ईंधन और बिजली की लागत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी है. कंपनी ने पिछले वर्ष की इसी तिमाही के दौरान 23.71 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया था. कंपनी की आय मार्च 2023 को समाप्त तिमाही में बढ़कर 1,479.89 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले इसी तिमाही में 1,396.72 करोड़ रुपये थी. Suzlon टॉरेंट समूह कर्नाटक में 300 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना लगाएगी. कंपनी ने परियोजना लगाने का ठेका सुजलॉन को दिया है. टॉरेन्ट पावर को यह परियोजना सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) से प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से मिली थी. इस परियोजना के लिये 23 मार्च बिजली खरीद समझौता (पीपीए) किया गया.