Stocks in News: फोकस में रहेंगे LIC, Infosys, Airtel, Maruti, Adani Ports समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में कराएंगे कमाई

Stocks in Focus Today: पॉजिटिव ट्रिगर के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Stocks in News: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं.

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 25 अप्रैल 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में LIC, Infosys, Airtel, Bajaj Auto, Bank of Maharshtra, Hindustan Zinc, Vedanta, Air India, HDFC AMC, Maruti Suzuki, Tata Steel, Adani Ports, Solar Industries, Nestle India, Tata Consumer Products, Anant Raj, Dalmia Bharat, Mahindra CIE Automotive, Mahindra Holidays & Resorts, Rallis India, Tata Steel Long Products, VST Industries जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में निवेश आया है तो वहीं कुछ में स्‍टेक सेल देखने को मिला है. LIC भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में कुल प्रीमियम 17 फीसदी बढ़कर 2.32 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. वित्त वर्ष 2021-22 में एलआईसी का कुल प्रीमियम संग्रह 1.99 लाख करोड़ रुपये रहा था. बीमा प्रीमियम के संग्रह के मामले में एलआईसी मार्च 2023 के अंत में 62.58 फीसदी बाजार हिस्सेदारी के साथ देश की अव्वल बीमा कंपनी रही. Infosys सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं देने वाली कंपनी इंफोसिस ने ऊर्जा एवं रसायन क्षेत्र की वैश्विक कंपनियों में से एक अरामको के साथ मानव संसाधन क्षेत्र में सहयोग को लेकर एक समझौता किया है. कंपनी ने कहा कि अरामको के मानव संसाधन प्रबंधन में प्रौद्योगिकी समर्थन देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं. इससे अरामको को अवसरों के अनुकूल कर्मचारियों की तलाश में मदद मिलेगी. Airtel दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने बिहार में स्मार्ट मीटर लगाकर 13 लाख घरों तक ‘नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स’ (एनबी-आईओटी) सेवाएं मुहैया कराने के लिए सिक्योर मीटर्स के साथ साझेदारी की सोमवार को घोषणा की. एनबी-आईओटी कम बिजली खपत वाली और बड़े इलाके को कवर करने वाली रेडियो नेटवर्क प्रौद्योगिकी है. इसकी मदद से स्मार्ट मीटर जैसी सेवाओं एवं इंटरनेट-आधारित उत्पादों को संचालित किया जा सकता है. Bank of Maharshtra सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) का मुनाफा मार् तिमाही में दोगुना से अधिक होकर 840 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. फंसे कर्ज में कमी और ब्याज आय में बढ़ोतरी से बैंक का मुनाफा बढ़ा है. इससे पिछले वित्त वर्ष की मार्च तिमाही में बैंक ने 355 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. बैंक की कुल आय भी आलोच्य तिमाही में 3,949 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,317 करोड़ रुपये हो गई. इस दौरान उसकी ब्याज आय भी बढ़कर 4,495 करोड़ रुपये रही. एक साल पहले की इसी अवधि में यह 3,426 करोड़ रुपये थी. Maruti Suzuki देश की प्रमुख कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) ने सोमवार को घरेलू बाजार में अपनी नयी कॉम्पैक्ट एसयूवी ‘फ्रोंक्स’ को पेश किया. इसकी दिल्ली में शोरूम कीमत 7.46 लाख रुपये से 13.13 लाख रुपये के बीच है. फोंक्स को 1.2-लीटर पेट्रोल और एक लीटर टर्बो बूस्टरजेट इंजन विकल्पों के साथ पेश किया गया है. इस मॉडल के 1.2 लीटर संस्करण की कीमत 7.46 लाख रुपये से 9.27 लाख रुपये के बीच है. एक लीटर टर्बो बूस्टरजेट इंजन संस्करण की दिल्ली में शोरूम कीमत 9.72 लाख रुपये से 13.13 लाख रुपये के बीच है. Tata Steel टाटा स्टील ने जमशेदपुर स्थित अपने संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस में हाइड्रोजन गैस का परीक्षण शुरू कर दिया है. कंपनी के जमशेदपुर स्थित संयंत्र में छह ब्लास्ट फर्नेस हैं. कंपनी ने एक बयान में कहा कि टाटा स्टील ने जमशेदपुर में ‘ई’ ब्लास्ट फर्नेस में 40 प्रतिशत अंतक्षेपण (इंजेक्शन) सिस्‍टम का उपयोग करके हाइड्रोजन गैस के अंतक्षेपण का परीक्षण शुरू किया है. यह दुनिया में पहली बार है कि ब्लास्ट फर्नेस में इतनी बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन गैस को लगातार अंतक्षेपित किया जा रहा है. Adani Ports अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) ने डेट बायबैक कार्यक्रम शुरू किया. इस साल जनवरी में अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप ने पहली बार डेट बायबैक शुरू किया है. शेयर बाजार को दी जानकारी के मुताबिक एपीएसईजेड ने अपने जुलाई 2024 के बॉन्ड की 13 करोड़ डॉलर तक बायबैक के लिए टेंडर मंगाया है. कंपनी अगली चार तिमाहियों में समान राशि की बायबैक और करेगी. Vedanta वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने अपने कुल कर्ज में एक अरब डॉलर की कटौती करने के लिए अपने सभी मैच्‍योर हो रहे कर्ज और बॉन्ड का भुगतान कर दिया है. वेदांता लिमिटेड की मूल कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने यह जानकारी दी. फरवरी, 2022 में कर्ज चुकाने में तेजी लाने की घोषणा के बाद से कंपनी अपने कर्ज में तीन अरब डॉलर की कमी ला चुकी है. कंपनी की योजना तीन साल में चार अरब डॉलर का कर्ज कम करने की है.