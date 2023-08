Stocks in News: फोकस में रहेंगे LIC, SAIL, Air India, ONGC, Nykaa समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Trending Stocks Today: वोलेटाइल मार्केट में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (Pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 11 अगस्‍त को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में LIC, SAIL, Hero Motocorp, Karur Vysya Bank, Air India, Pidilite Industries, Appolo Tyres, Grasim Industries, Torrent Power, ONGC, Nykaa, ABB India, Zydus Lifesciences, Glenmark Pharma, NALCO, SpiceJet, Astral, BEML, City Union Bank, HAL, HEG, IRFC, Jindal Steel, NMDC, Raymond, Voltas, Aurobindo Pharma, JK Cement जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बेहतर तिमाही नतीजे दिए हैं तो किसी के नतीजे आने वाले हैं. किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी ने मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. ONGC, Nykaa के नतीजे आज आज यानी 11 अगस्‍त को ONGC, Nykaa, ABB India, Zydus Lifesciences, Apollo Hospitals, Glenmark Pharma, NALCO, SpiceJet, Astral, BEML, City Union Bank, HAL, HEG, IRFC, Jindal Steel, NMDC, Raymond, Voltas के तिमाही नतीजे आएंगे. Aurobindo Pharma कल शनिवार यानी 12 अगस्‍त को Aurobindo Pharma, Advanced Enzyme, Amara Raja Batteries, Crompton Greaves, JK Cement, PTC India, RVNL, Zee Media Corporation के तिमाही नतीजे आएंगे. LIC भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का मुनाफा जून तिमाही में कई गुना बढ़कर 9544 करोड़ रुपये हो गया. सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी ने बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 683 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. एलआईसी की कुल आय जून तिमाही में बढ़कर 1,88,749 करोड़ रुपये हो गई, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,68,881 करोड़ रुपये थी. कंपनी ने कहा कि हालांकि जून तिमाही में पहले साल का प्रीमियम घटकर 6,811 करोड़ रुपये रह गया, जो जून, 2022 तिमाही में 7,429 करोड़ रुपये था. SAIL सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में मुनाफा 74 फीसदी घटकर 212.48 करोड़ रुपये रहा. कंपनी ने कहा कि खर्च बढ़ने से उसके लाभ में गिरावट आई है. एक साल पहले की समान तिमाही में उसका मुनाफा 804.50 करोड़ रुपये रहा था. सेल ने कहा कि जून तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 24,822.83 करोड़ रुपये हो गई जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 24,199.51 करोड़ रुपये रही थी. Hero Motocorp दोपहिया वाहन विनिर्माता हीरो मोटोकॉर्प का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 19.63 फीसदी बढ़कर 700.54 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी ने बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 585.58 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. हीरो मोटोकॉर्प का परिचालन से एकीकृत रेवेन्‍यू जून तिमाही में बढ़कर 8,851.01 करोड़ रुपये हो गया, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 8,447.54 करोड़ रुपये था. Karur Vysya Bank निजी क्षेत्र के करूर वैश्य बैंक ने मानक उधारी दर को 0.15 फीसदी बढ़ाकर 7.75 फीसदी करने की घोषणा की. बैंक ने एक नियामकीय सूचना में कहा कि नई दर 14 अगस्त से प्रभावी होगी. बैंक ने कहा कि उसकी बाहरी बेंचमार्क दर – रेपो लिंक्ड (ईबीआर-आर) को 9.60 फीसदी से बढ़ाकर 9.75 फीसदी किया जाएगा. Air India टाटा समूह के स्वामित्व में आने के बाद एयर इंडिया का कायाकल्प करने की योजना के तहत एयरलाइन की नई ब्रांड पहचान और विमान के रंगरूप का अनावरण किया गया. एयर इंडिया ने कहा कि विमान का नया रूप एयर इंडिया द्वारा पहले से इस्तेमाल की जाती रही भारतीय खिड़की को सोने की खिड़की के फ्रेम में डिजाइन किया गया है. इसे ‘संभावनाओं की खिड़की’ का प्रतीक बताया गया है. Torrent Power टोरेंट पावर लिमिटेड (टीपीएल) का मुनाफा जून तिमाही में 6 फीसदी बढ़कर 532.28 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि एक साल पहले इसी अवधि में उसका मुनाफा 502.01 करोड़ रुपये था. समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की कुल आय बढ़कर 7,413.32 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 6,618.62 करोड़ रुपये थी.