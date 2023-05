Mankind Pharma के IPO ने निवेशकों को किया खुश, हर शेयर पर 242 रुपये का मुनाफा, अब क्या करें?

Mankind Pharma Listing Gains: मैनफोर्स कॉन्डोम, प्रेग्नेंसी टेस्ट किट प्रेगा न्यूज ब्रांड नाम से प्रोडक्ट्स की बिक्री करने वाली मैनकाइंड फार्मा ने निवेशकों को लिस्टिंग पर बेहतर रिटर्न दिया.

Mankind Pharma Listing: फार्मा कंपनी मैनकाइंड फार्मा के शेयरों की बीएसई और एनएसई पर मजबूत लिस्टिंग हुई है.

Mankind Pharma Listing Today: दिग्गज फार्मा कंपनी मैनकाइंड फार्मा (Mankind Pharma) के आईपीओ में पैसे लगाने वाले निवेशकों को लिस्टिंग पर शानदार रिटर्न मिला है. असल में Mankind Pharma ने शेयर बाजार में दमदार एंट्री मारी है. बीएसई पर कंपनी का शेयर 22 फीसदी से ज्यादा प्रीमियम के साथ 1322 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ, जबकि प्राइस बैंड 1080 रुपये था. यानी हर शेयर पर निवेशकों को 242 रुपये का मुनाफा हुआ है. इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से भी शानदार रिस्पांस मिला था. फिलहाल अब भारी भरकम मुनाफे के बाद निवेशक क्या करें. शेयर में बने रहें या लिस्टिंग गेंस के बाद बेच दें. Short Term Investment: सिर्फ 30 दिन में 15% से 18% रिटर्न, कहां हो सकता है इतना मुनाफा? अब शेयर में क्‍या करना चाहिए? Swastika Investmart Ltd. के रिसर्च हेड संतोष मीना का कहना है कि 2023 के सबसे बड़े आईपीओ मैनकाइंड फार्मा की बाजार में मजबूत लिस्टिंग हुई है. यह अपने इश्‍यू प्राइस 1080 रुपये से 22 फीसदी प्रीमियम के साथ 1322 रुपये ट्रेड कर रहा है. इनमें निवेशकों को 20 फीसदी से ज्‍यादा लिस्टिंग गेंस हुआ है. मैनकाइंड फार्मा कई पॉपुलर ब्रॉन्‍ड से प्रोडक्‍ट बेचने वाली कंपनी है. कंपनी के पास मजबूत फंडामेंटल हैं. ग्‍लोबल ब्रोकरेज Macuarie ने इस पर आउटपरफॉर्मिंग की रेटिंग दी है. जिन निवेशकों ने लिस्टिंग गेंस के लिए पैसे लगाए थे, उन्‍हें या तो शेयर बेचकर मुनाफा बना लेना चाहिए या वे इश्‍यू प्राइस पर स्‍टॉप लॉस रखकर कुछ और समय तक होल्‍ड करें. लंबी अवधि के निवेशक इसे पोर्टफोलियो में बनाए रख सकते हैं. इश्यू को मिला था 1532% सब्सक्रिप्शन Mankind Pharma के आईपीओ को निवेशकों की ओर से मजबूत रिस्पांस मिला था. यह ओवरआल 1532 फीसदी सब्‍सक्राइब हुआ था. हालांकि रिटेल निवेशकों का हिस्‍सा 100 फीसदी भी नहीं भर पाया है. मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ में 50 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व था और यह हिस्‍सा 49.16 गुना भरा है. वहीं इसमें नॉन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स के लिए 15 फीसदी हिस्सा रिजर्व था और यह 3.80 गुना भरा है. वहीं रिटेल निवेशकों के लिए 35 फीसदी हिस्सा रिजर्व है और यह कुल 92 फीसदी ही भरा है. Federal Bank: झुनझुनवाला का भरोसेमंद बैंकिंग स्‍टॉक, निवेश करें तो मिल सकता है 25% रिटर्न कंपनी के साथ पॉजिटिव फैक्टर • ग्रोथ की संभावना के साथ बड़े पैमाने का डोमेस्टिक-फोकस्ड बिजनेस

• बढ़ रहा कैश फ्लो

• IPM में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर, हई एंट्री बैरियर, वैल्यू के हिसाब से बाजार के 80% से अधिक पर कंट्रोल

• प्रमुख चिकित्सीय क्षेत्रों में टॉप 10 रैंकिंग वाले पोर्टफोलियो में कई प्रोडक्ट

• अनुभवी प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम

• ब्रॉन्ड रिकॉल के साथ कंज्यूमर हेल्थकेयर फ्रेंचाइजी की स्थापना की कंपनी के साथ रिस्क फैक्टर • रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा लिमिटेड मार्केट से आता है

• मार्केटिंग प्रैक्टिस को रेगुलेट करने वाले सख्त मानदंड

• फार्मास्युटिकल और कंज्यूमर हेल्थकेयर इंडस्ट्री में कड़ी प्रतियोगिता

• भारत में कुछ चिकित्सीय क्षेत्र कुल रेवेन्यू के अधिक महत्वपूर्ण हिस्से में योगदान करते हैं और अगर प्रोडक्ट अनुमान के मुताबिक प्रदर्शन नहीं करते हैं या अगर प्रतिस्पर्धी उत्पाद उपलब्ध हो जाते हैं तो संचालन प्रभावित हो सकता है

• शॉर्ट टर्म बॉरोइंग में इजाफा कंपनी के बारे में Mankind Pharma का सबसे ज्यादा फोकस घरेलू मार्केट पर है. कंपनी के पास करीब 36 ब्रॉन्ड हैं. घरेलू बाजार से कंपनी को कुल रेवेन्यू का 97 फीसदी से ज्यादा हासिल होता है. कंपनी मैनफोर्स कॉन्डोम, प्रेग्नेंसी टेस्ट किट प्रेगा न्यूज और इमरजेंसी कांट्रासिप्टिव ब्रांड अनवांटेड-72 के ब्रांड नाम से प्रोडक्ट्स की बिक्री करती है. इसके अलावा यह एंटएसिड पाउडर्स (गैस-ओ-फास्ट), विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स (हेल्थ ओके ब्रांड) और एंटी-एक्ने प्रीपेरेशंस (एक्नेस्टार ब्रांड) जैसे हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स को भी बनाकर बेचती है. इसमें क्रिस कैपिटल और कैपिटल इंटरनेशल जैसे प्राइवेट इक्विटी फर्म ने पैसे लगाए हैं. इस कंपनी की शुरुआत रमेश जुनेजा ने की थी. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह एक्सपर्ट के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)