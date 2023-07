Market Cap: टॉप 10 कंपनियों का मार्केट कैप सामूहिक रुप से 1.88 लाख करोड़ रुपये बढ़ा, HDFC Bank और TCS रहे टॉप गेनर्स

Market Cap: शेयर बाजार में सूचीबद्ध देश की टॉप 10 कंपनियों का पिछले हफ्ते बाजार हैसियत यानी मार्केट कैप सामूहिक रुप से 1.88 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया. इस दौरान एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के मार्केट कैप में सबसे अधिक बढ़त दर्ज की गई. पिछले हफ्ते बीएसई सेंसेक्स 1,739.19 अंक या 2.76 फीसदी उछला. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स शुक्रवार को 803.14 अंक या 1.26 फीसदी उछलकर अपने उच्चतम स्तर 64,718.56 पर बंद हुआ. किस कंपनी का कितना बढ़ा मार्केट कैप बाजार में आई इस तेजी के चलते टॉप 10 कंपनियों का मार्केट कैप सामूहिक रुप से 1,88,050.82 करोड़ रुपये बढ़ गया. एचडीएफसी बैंक का बाजार हैसियत 32,600.19 करोड़ रुपये बढ़कर 9,51,584.36 करोड़ रुपये हो गया. टीसीएस के मार्केट कैप में 30,388.43 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और इसका बाजार हैसियत 12,07,669.91 करोड़ रुपये हो गया. इंफोसिस का बाजार हैसियत 28,862.38 करोड़ रुपये बढ़कर 5,54,091.27 करोड़ रुपये और रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 23,984.28 करोड़ रुपये बढ़कर 17,25,704.60 करोड़ रुपये हो गया. Also Read: जून में विदेशी निवेशकों ने खरीदे 47,148 करोड़ के शेयर, बीते 10 महीने में सबसे अधिक निवेश एचडीएफसी का बाजार हैसियत 19,050.56 करोड़ रुपये बढ़कर 5,22,368.64 करोड़ रुपये और भारतीय स्टेट बैंक का मार्केट कैप 16,153.55 करोड़ रुपये बढ़कर 5,11,201.77 करोड़ रुपये हो गया. भारती एयरटेल का मार्केट कैप 12,353.29 करोड़ रुपये बढ़कर 4,90,063.76 करोड़ रुपये और आईटीसी का बाजार हैसियत 8,699.61 करोड़ रुपये बढ़कर 5,61,311.42 करोड़ रुपये हो गया. हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट कैप 8,517.26 करोड़ रुपये बढ़कर 6,29,314.52 करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई बैंक का बाजार हैसियत 7,441.27 करोड़ रुपये बढ़कर 6,53,704.04 करोड़ रुपये हो गया. M-Cap में टॉप पर कायम रही रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप 10 कंपनियों की रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज शीर्ष पर कायम रही, इसके बाद टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, इंफोसिस, एचडीएफसी, भारतीय स्टेट बैंक और भारती एयरटेल रहे.