Market Outlook: कंपनियों के तिमाही नतीजों, फॉरेन फंड मूवमेंट से तय होगी इस हफ्ते मार्केट की दिशा, एक्सपर्ट की राय

Q1 Earnings, Global trends, FII Activity to Guide markets this week says Analysts: शेयर बाजारों की दिशा इस हफ्ते कंपनियों के तिमाही नतीजों, ग्लोबल ट्रेंड और फॉरेन फंड मूवमेंट से तय होगी. विश्लेषकों ने यह राय जताई है. इस समय स्थानीय शेयर बाजार अपने रिकॉर्ड स्तर पर हैं. विश्लेषकों का कहना है कि रुपये की चाल और ब्रेंट कच्चे तेल के दाम पर भी निवेशकों की निगाह रहेगी. स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक प्रवेश गौर ने कहा कि वैश्विक बाजारों की दिशा, रुपये-से-डॉलर की विनिमय दर और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का बाजार के कुल रुख पर असर पड़ेगा. घरेलू घटनाक्रमों के अलावा ये कारक भी बाजार को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. उन्होंने कहा कि संस्थागत गतिविधियों का भी बाजार पर प्रभाव देखने को मिलेगा.

निवेशकों की इन पर रहेगी नजर, एक्सपर्ट की राय

इस हफ्ते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, अशोक लेलैंड, डीएलएफ, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदुस्तान जिंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के तिमाही नतीजे आने हैं. मास्टर कैपिटल सर्विसेज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरविंदर सिंह नंदा ने बताया कि वैश्विक और घरेलू संकेतक, कंपनियों के तिमाही नतीजे, विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशकों का रुख, मानसून की प्रगति तथा कच्चे तेल के दाम इस सप्ताह बाजार की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे.

वैश्विक स्तर पर देखें तो चीन सोमवार को अप्रैल-जून तिमाही के आर्थिक वृद्धि के आंकड़े जारी करेगा. जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने कहा कि विदेशी निवेशक यानी एफपीआई भारतीय बाजार में लिवाल बने हुए हैं. एफपीआई वित्तीय, वाहन, पूंजीगत सामान, रियल्टी और एफएमसीजी शेयरों में लगातार निवेश कर रहे हैं. एफपीआई की खरीदारी ने सेंसेक्स और निफ्टी को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने में मदद की है.

पिछले हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त में रहा

पिछले हफ्ते बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 780.45 अंक या 1.19 फीसदी की बढ़त में रहा. शुक्रवार को सेंसेक्स अपने नए सर्वकालिक उच्चस्तर 66,060.90 पर बंद हुआ. दिन में कारोबार के दौरान यह 66,159.79 के अपने नए सर्वकालिक उच्चस्तर तक चला गया था. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी शुक्रवार को अपने नए सर्वकालिक उच्चस्तर 19,564.50 अंक पर बंद हुआ. दिन में कारोबार के दौरान यह 19,595.35 के अपने नए उच्चस्तर तक गया.