Stocks in News: फोकस में रहेंगे Maruti, ONGC, Sun Pharma, IRCTC समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में करा सकते हैं कमाई

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 29 मई 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Maruti Suzuki, PFC, ONGC, Sun Pharma, IRCTC, Adani Transmission, BHEL, Bank of Maharashtra, PTC India, Ipca Lab, Allcargo Logistics, Ansal Housing, Campus, Force Motors, Hikal, ITI, Jubilant Pharmova, KNR Constructions, Natco Pharma, NBCC, NHPC, Rail Vikas Nigam, Shriram Properties, Sobha, Torrent Power, Vadilal Industries, Vijaya Diagnostic जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी के तिमाही नतीजे बेहतर आए हैं तो किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. IRCTC, Adani Transmission के नतीजे आज आज यानी 29 मई को IRCTC और Adani Transmission के तिमाही नतीजे आने वाले हैं. इनके अलावा Ipca Lab, Allcargo Logistics, Ansal Housing, Campus, Force Motors, Hikal, ITI, Jubilant Pharmova, KNR Constructions, Natco Pharma, NBCC (India), NHPC, Rail Vikas Nigam, Shriram Properties, Sobha, Torrent Power, Vadilal Industries, Vijaya Diagnostic और Zee Media Corporation के भी नतीजे आएंगे. Maruti Suzuki देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया को मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में प्रोडक्‍शन लॉस की आशंका है. हालांकि, कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि जुलाई-सितंबर की तिमाही से स्थिति सुधरने की उम्मीद है. कंपनी अब भी इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों की कमी से जूझ रही है, जिसके चलते पहली तिमाही में उसको उत्पादन में नुकसान की आशंका है. PFC सरकारी गैर-बैंकिंग लेंडर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन मार्च तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 42.66 फीसदी बढ़कर 6,128.63 करोड़ रुपये रहा है. वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में मुनाफा 4,295.90 करोड़ रुपये था. कंपनी की कुल आमदनी 2022-23 की मार्च तिमाही में सालाना आधार पर छह फीसदी बढ़कर 20,074.11 करोड़ रुपये रही, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 18,873.55 करोड़ रुपये रही थी. ONGC भारत की शीर्ष तेल एवं गैस कंपनी ओएनजीसी को मार्च तिमाही में 247.70 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. विवादित कर देनदारी के लिए 12,100 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान करने के चलते उसे यह घाटा हुआ. ओएनजीसी को जनवरी-मार्च 2022 के दौरान 8,859.54 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था. सेवा कर विभाग ने जमीन के नीचे से उत्पादित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर राज्य और केंद्र सरकार को भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी पर सेवा कर देने की मांग की थी. Sun Pharma सन फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज ने शनिवार को कहा कि उसने इजरायल की टैरो फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज का पूर्ण अधिग्रहण करने का प्रस्ताव दिया है. मुंबई स्थित कंपनी ने कहा कि उसने टैरो के निदेशक मंडल को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कंपनी के सभी बकाया साधारण शेयरों को खरीदने के लिए गैर-बाध्यकारी पेशकश की गई है. यह पेशकश नकद में 38 डॉलर प्रति सामान्य शेयर की दर से की गई है. BHEL BHEL का मुनाफा वित्‍त वर्ष 2023 की मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 33% गिरकर 611 करोड़ रहा है. जबकि इस दौरान कंपनी का कंसो रेवेन्‍यू सालाना आधार पर 2 फीसदी बढ़कर 8227 करोड़ रहा है.