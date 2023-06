Stocks in News: फोकस में रहेंगे Maruti, SBI, Coal India, IOC, Suzlon समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में दिखेगा एक्‍शन

Stocks in Focus Today: बेहतर ट्रिगर या सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Stocks in News: वोलेटाइल मार्केट में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं.

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 6 जून 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Maruti Suzuki, SBI Cards, SBI, Coal India, Bank of Baroda, IOC, Suzlon, Adani Group Stocks, Wipro, JK Cement, Godrej Consumer Products, R Systems, CSB Bank, Indian Energy Exchange, MTAR, Vijaya Diagnostic Centre, L&T Finance Holding जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. Maruti Suzuki मारुति सुजुकी इंडिया ने कॉर्बन निरपेक्षता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए कंपनी के केंद्रों में 2 नए सोलर एनर्जी संयंत्रों पर काम शुरू कर दिया है. देश की प्रमुख वाहन कंपनी ने बयान में कहा कि ये 2 सोलर एनर्जी संयंत्र आर एंडडीकेंद्र, रोहतक में (1.85 मेगावॉट क्षमता) और मानेसर में (20 मेगावॉट क्षमता) वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 में चालू हो जाएंगे. इसके साथ कंपनी की सभी सुविधाओं में कुल सौर ऊर्जा क्षमता 48.15 मेगावॉट तक पहुंच जाएगी. SBI Cards and Payment Services राज्य द्वारा संचालित लेंडर्स के बोर्ड ने नॉन-कन्‍वर्टिबल डिबेंचर (NCDs) जारी करके 3,000 करोड़ रुपये तक की धनराशि जुटाने को मंजूरी दे दी है. निजी प्लेसमेंट के आधार पर एक या एक से अधिक किश्तों में फंड जुटाना होगा. State Bank of India स्टेट बैंक ऑफ इंडिया: देश के सबसे बड़े लेंडर State Bank of India ने कहा कि निदेशक मंडल 9 जून को बैठक करेगा, ताकि वित्त वर्ष 2024 के दौरान डेट इंस्‍ट्रूमेंट्स (कैपिटल इंस्‍ट्रूमेंट्स सहित) जारी कर प्राइवट प्‍लेसमेंट बेसिस पर फंड जुटाने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने पर विचार किया जा सके. Coal India सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लि. (सीआईएल) में 3 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 4,185 करोड़ रुपये जुटाए हैं. बिक्री पेशकश (ओएफएस) के बाद इस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी घटकर 63.13 फीसदी रह गई है. निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, सरकार को कोल इंडिया की 3न प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर 4,185 करोड़ रुपये मिले हैं. Bank of Baroda सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने आईसीसीडब्ल्यू सुविधा शुरू कर दी है, जिसमें कोई ग्राहक बैंक के एटीएम से यूपीआई का इस्तेमाल कर नकद निकासी कर सकता है. बीओबी ने बयान में कहा कि वह यूपीआई के जरिये एटीएम से नकद निकासी की सुविधा देने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक है. IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) और दो घरेलू इंजन विनिर्माता कंपनियां डीजल में पांच प्रतिशत एथनॉल के मिश्रण की संभावना पर काम कर रही हैं. देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी आईओसी के निदेशक (शोध एवं विकास) एस एस वी रामकुमार ने कहा कि डीजल में एथनॉल मिश्रण का परीक्षण प्रयोगशाला में और दो इंजन विनिर्माताओं के शोध एवं विकास केंद्रों में चल रहा है. Suzlon अक्षय ऊर्जा समाधान प्रदाता सुजलॉन ग्रुप ने दुनियाभर में 20 गीगावॉट की स्थापित पवन टर्बाइन क्षमता हासिल कर ली है. कंपनी के कहा कि सुजलॉन ग्रुप ने 6 महाद्वीपों में फैले 17 देशों में स्थापित 12,467 विंड टर्बाइनों के माध्यम से 20 गीगावॉट विंड एनर्जी स्थापित करने का मील का पत्थर पार किया है, जिससे सुजलॉन की स्थिति वैश्विक विंड एनर्जी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कंपनी के रूप में मजबूत हो गई है.