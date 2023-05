Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 18 अप्रैल 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Maruti Suzuki, Ashok Leyland, Jubilant FoodWorks, Avalon Technologies, Bank of Maharashtra, Adani Total Gas, Vedanta, SJVN, Tata Power, Zee Entertainment Enterprises, Angel One, ICICI Lombard General Insurance Company, Tata Coffee, Schaeffler India, CRISIL, Oriental Rail Infrastructure, Vivanta Industries, Subex जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में निवेश आया है तो वहीं कुछ में स्‍टेक सेल देखने को मिला है.

Maruti Suzuki

मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने हल्के कमर्शियल वाहन सुपर कैरी का नया संस्करण पेश किया है. इसकी कीमत 5.15 लाख रुपये से 6.30 लाख रुपये के बीच रखी गई है. वाहन के 1.2 लीटर वाले पेट्रोल संस्करण के दाम 5.15 से 5.30 लाख रुपये के बीच और सीएनजी संस्करण की कीमत 6.15 से 6.30 लाख रुपये के बीच रखी गई है. इस वाहन को सबसे पहले 2016 में बाजार में उतारा गया था तब से इसकी 1.5 लाख से अधिक यूनिट की बिक्री हो चुकी है.

Ashok Leyland

कमर्शियल वाहन कंपनी अशोक लेलैंड को वीआरएल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (वीआरएल) से 1560 ट्रक का ठेका मिला है. कंपनी ने सौदे की राशि का खुलासा नहीं किया है. यह ऑर्डर एवीटीआर 3120 और एवीटीआर 4420 टीटी ट्रक के मॉडल के लिए है. इनमें वीआरएल के बड़े होते बेड़े की प्रभावशीलता और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए सभी आधुनिक खूबियां होंगी.

Jubilant FoodWorks

कोका-कोला इंडिया ने जुबिलेंट फूडवर्क्स की सहयोगी कंपनी हैशटैग लॉयल्टी में 15 फीसदी इक्विटी हिस्सेदारी 104.68 करोड़ रुपये में हासिल कर ली है. हैशटैग लॉयल्टी ने कोका-कोला इंडिया के साथ सिक्योरिटीज सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट किया है. तदनुसार, हैशटैग में जुबिलेंट की हिस्सेदारी 35 फीसदी से घटकर 29.75 फीसदी हो गई है.

Avalon Technologies

आज शेयर बाजार में Avalon Technologies की लिस्टिंग होगी. यह इलेक्‍ट्रॉनिक मैन्‍युफैक्‍चरिंग कंपनी है. आईपीओ में शेयर का भाव 436 रुपये रखा गया था.

Bank of Maharashtra

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) ने विभिन्न अवधि वाले कर्ज के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है. इसके तहत एमसीएलआर में 0.10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. एमसीएलआर में संशोधन 15 अप्रैल, 2023 से प्रभावी है; एक साल का एमसीएलआर 0.10 फीसदी बढ़कर 8.50 फीसदी हो गया है. वाहन, व्यक्तिगत और आवास जैसे ज्यादातर उपभोक्ता लोन की ब्याज दर एक साल के एमसीएलआर पर आधारित होती है.

Adani Total Gas

अडानी ग्रुप और फ्रांसीसी कंपनी टोटल एनर्जीज की तरफ से 6,000 करोड़ रुपये की लागत से ओडिशा के धामरा में बनाया गया एलएनजी टर्मिनल मई के अंत तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर देगा. टोटल एनर्जीज ने एक बयान में कहा कि 50 लाख टन वार्षिक क्षमता वाले इस टर्मिनल का निर्माण एलएनजी के आयात के लिए किया गया है. गत एक अप्रैल को इस टर्मिनल में विदेश से एलएनजी की पहली खेप आई थी.

Vedanta

वेदांता ग्रुप ने कहा है कि उसने भारत में एक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के विकास के लिए डिस्प्ले ग्लास क्षेत्र से जुड़ी 20 कोरियाई कंपनियों के साथ समझौते किए हैं. हाल ही में संपन्न कोरिया बिज-ट्रेड शो 2023 में वेदांता ग्रुप को एक रोडशो के लिए आमंत्रित किया गया था. इस शो का आयोजन कोरियाई सरकार के व्यापार एवं निवेश प्रोत्साहन निकाय कोट्रा ने किया था.

Tata Power

बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टाटा पावर डीडीएल) ने जलिवद्युत की आपूर्ति के लिए एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम के साथ समझौता किया है. इस बिजली खरीद समझौते (पीपीए) के तहत एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम अगले 5 साल तक गर्मी के महीनों के दौरान मई से सितंबर तक बिजली की अधिकतम मांग को पूरा करने के लिए हर साल 200 मेगावाट जलविद्युत की आपूर्ति करेगी. टाटा पावर डीडीएल उत्तरी दिल्ली में 70 लाख से अधिक आबादी को बिजली की आपूर्ति करती है.