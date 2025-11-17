Stocks to Watch : आज Maruti Suzuki, Marico, Ola Electric, Cyient, Lupin समेत फोकस में रहेंगे ये स्टॉक

Stocks in Focus Today : आज 17 नवंबर 2025 को कुछ शेयर (Stocks in News) एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव या निगेटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज फोकस (Stocks to Watch) में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो पॉजिटिव ट्रिगर वाले इन शेयरों पर नजर (Stock in Focus) रख सकते हैं. आज की लिस्ट में Maruti Suzuki India, Marico, Ola Electric Mobility, Cyient, IRB Infrastructure Developers, Alembic Pharmaceuticals, Lupin, Karnataka Bank, Glenmark Pharmaceuticals, Brainbees Solutions, FirstCry, Siemens, Dish TV, Lupin, Websol Energy System शामिल हैं.

Maruti Suzuki India

मारुति सुजुकी इंडिया ने ग्रैंड विटारा के 39,506 गाड़ियों को वापस (रिकॉल) बुलाने की घोषणा की है. ये गाड़ियां 9 दिसंबर 2024 से 29 अप्रैल 2025 के बीच बनी थीं. आशंका है कि इनमें लगे स्पीडोमीटर के फ्यूल लेवल इंडिकेटर और चेतावनी लाइट सही तरीके से पेट्रोल/फ्यूल की मात्रा नहीं दिखा रहे हैं.

Marico

मैरिको ने FY26 की दूसरी तिमाही (जुलाई–सितंबर) में अपने कुल मुनाफे में थोड़ी कमी दर्ज की. भारत में कंपनी का सेल्स वॉल्यूम 7% बढ़ा और कंपनी को उम्मीद है कि यह रफ्तार साल के बाकी हिस्से में भी जारी रहेगी. मांग अच्छी रहने के कारण कंपनी का रेवेन्यू 30.7% बढ़कर 3,482 करोड़ रुपये हो गया.

Ola Electric Mobility

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने पूरे भारत में अपने प्रमुख स्टोर्स पर 4680 भारत सेल बैटरी से चलने वाले वाहनों की टेस्ट राइड शुरू कर दी है. S1 Pro+ (5.2 kWh) कंपनी का पहला प्रोडक्ट है, जिसमें अपनी ही बनाई गई 4680 भारत सेल बैटरी का इस्तेमाल किया गया है.

Cyient

साइएंट फाउंडेशन (कंपनी का CSR विभाग) ने SIDBI स्वावलंबन फाउंडेशन के साथ मिलकर नागालैंड के दीमापुर में NTTC में AI और फ्यूचर स्किल्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करने की घोषणा की. इसका उद्देश्य उत्तर-पूर्व भारत के युवाओं को AI आधारित कौशल और भविष्य की तकनीकी स्किल्स सिखाकर रोजगार के अवसर बढ़ाना है.

IRB Infrastructure Developers

IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को NHAI से TOT-17 बंडल के लिए ठेका मिला है, जिसमें लखनऊ–अयोध्या–गोरखपुर कॉरिडोर (NH-27) और लखनऊ–वाराणसी कॉरिडोर (NH-731) के कुल 366 किलोमीटर शामिल हैं. यह समझौता 20 साल के लिए राजस्व आधारित मॉडल पर होगा. कंपनी NHAI को 9,270 करोड़ रुपये अग्रिम भुगतान करेगी.

Alembic Pharmaceuticals

एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स को USFDA से Diltiazem Hydrochloride टैबलेट बनाने और बेचने की अंतिम मंजूरी मिल गई है. यह दवा स्थायी (क्रॉनिक) एंजाइना के इलाज में इस्तेमाल की जाती है.

Lupin

USFDA ने नागपुर स्थित कंपनी ल्यूपिन के यूनिट-1 (ओरल सॉलिड डोज़ेज) प्लांट में उत्पाद-विशेष जांच पूरी कर ली है. यह जांच 10 से 14 नवंबर तक चली और इसमें एक भी कमी (483 ऑब्ज़र्वेशन) नहीं पाई गई.

Karnataka Bank

कर्नाटक बैंक ने राघवेंद्र एस भट को नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है. उनका कार्यकाल 16 नवंबर से एक साल के लिए रहेगा.