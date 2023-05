Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 3 अप्रैल 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Maruti Suzuki, Tata Motors, Adani Ports, ZEEL, Zomato, BHEL, Bank of India, Orient Electric, HG Infra, Time Technoplast, Hero MotoCorp, JSW Energy, NCC, Godrej Properties, Karur Vysya Bank, Escorts Kubota, TVS Motor, Hindustan Aeronautics, Bata India, Campus, Ashoka Buildcon, The Phoenix Mills जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में निवेश आया है तो वहीं कुछ में स्‍टेक सेल देखने को मिला है.

Maruti Suzuki

देश की लीडिंग वाहन बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने वाहनों की कीमतों में करीब 0.8 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है. नई कीमतें 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हो गई हैं. कंपनी ने बताया कि सभी मॉडलों की कीमतों में औसतन लगभग 0.8 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. नई कीमत का कैलकुलेश्‍सन दिल्ली में मॉडलों की शोरूम कीमतों के आधार पर की जाती है. मारुति सुजुकी इंडिया ने पहले ही कहा था कि वह ‘समग्र मुद्रास्फीति और विनियामक जरूरतों’ के प्रभाव को आंशिक रूप से कम करने के लिए अप्रैल में अपने विभिन्न मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी.

Tata Motors

घरेलू वाहन विनिर्माता टाटा मोटर्स की मार्च में घरेलू बाजार में थोक बिक्री 3 फीसदी बढ़कर 89,351 यूनिट हो गई. कंपनी ने बिक्री के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि मार्च, 2022 में उसने 86,718 यूनिट की बिक्री की थी. टाटा मोटर्स के मुताबिक, पिछले महीने उसने घरेलू बाजार में 44,044 यात्री वाहनों की बिक्री की जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा 42,293 यूनिट का था. मार्च में उसकी कमर्शियल वाहन बिक्री एक साल पहले के 47,050 वाहनों से मामूली रूप से गिरकर 46,823 वाहन पर आ गई. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी की कुल घरेलू बिक्री 9,31,957 यूनिट रही जो वित्त वर्ष 2021-22 के 6,92,554 यूनिट की तुलना में 35 फीसदी अधिक है.

Adani Ports

अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मंजूरी के अनुरूप कराईकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (केपीपीएल) के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली है. कंपनी को इसके पहले केपीपीएल की कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के अंतर्गत एक सफल समाधान आवेदक घोषित किया गया था. कराईकल पोर्ट पुडुचेरी में गहरे समुद्र में स्थित सभी मौसम के अनुकूल बंदरगाह है जिसकी माल ढुलाई क्षमता 2.15 करोड़ टन की है.

ZEEL

बाजार नियामक सेबी ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जेडईईएल) के शेयर में भेदिया कारोबार से संबंधित एक मामले में तीन लोगों को शेयर बाजार से दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रतिबंधित किए गए बिजल शाह, गोपाल रितोलिया और जतिन चावला पर 90 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. उन्हें 45 दिनों के अंदर जुर्माना भरने के लिए कहा गया है.

Zomato

Zomato: फूड डिलीवरी दिग्गज ने Zomato NZ Media Private Limited (ZNZMPL), न्यूजीलैंड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, और Zomato Australia Pty Limited (ZAPL), ऑस्ट्रेलिया की स्टेप-डाउन सहायक कंपनी के लिए लिक्विडेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. दोनों ही जोमैटो की मैटेरियल सब्सिडियरी कंपनियां नहीं हैं और दोनों के डिजॉल्‍यूशन से कंपनी के टर्नओवर/रेवेन्‍यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

Bharat Heavy Electricals

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स को 3,700 करोड़ रुपये के रक्षा क्षेत्र के लिए रणनीतिक उपकरणों की आपूर्ति के लिए एक आशय पत्र (एलओआई) प्राप्त हुआ है. देश अगले 12 साल में वितरित किया जाएगा.

Bank of India

बैंक ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल से प्रभावी रूप से फंड आधारित उधार दर (MCLR) की सीमांत लागत में 10-40 बीपीएस की वृद्धि की है.