Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 27 अप्रैल 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Maruti Suzuki, Tata Motors, Bajaj Finance, Tata Power, Axis Bank, Wipro, Tech Mahindra, Dalmia Bharat, Vodafone Idea, HDFC Life, Voltas, MCX, Tata Steel, ACC, Bajaj Finserv, Coforge, Dwarikesh Sugar, Glenmark Life Sciences, Indian Hotels, Laurus Labs, LTIMindtree, Mphasis, Shriram Finance, Trent, Welspun India जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में निवेश आया है तो वहीं कुछ में स्‍टेक सेल देखने को मिला है. Axis Bank, Wipro के नतीजे आज आज यानी 27 अप्रैल को Axis Bank, Wipro और Tech Mahindra जैसी दिग्‍गज कंपनियां तिमाही नतीजे जारी करने जा रही हैं. इनके अलावा ACC, Bajaj Finserv, Aarti Surfactants, Aditya Birla Sun Life AMC, Chennai Petroleum Corporation, Coforge, Dwarikesh Sugar Industries, Gateway Distriparks, Glenmark Life Sciences, Indian Hotels, Laurus Labs, LTIMindtree, Motilal Oswal Financial Services, Mphasis, Shriram Finance, Tinplate Company of India, Trent और Welspun India के भी तिमाही नतीजे आएंगे. Maruti Suzuki Maruti Suzuki का मुनाफा 43 फीसदी बढ़कर करीब 2624 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी का कहना है कि मार्च तिमाही के दौरान पैसेंजर व्हीकल्स की जबरदस्त डिमांड देखने को मिली, जिसका फायदा हुआ है. कंपनी बोर्ड ने 10 लाख कार हर साल कैपेसिटी बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है. ऑपरेशन से आने वाला रेवेन्यू सालाना आधार पर 20 फीसदी बढ़कर 32,048 करोड़ रहा है. EBITDA करीब 38 फीसदी सालाना आधार पर बढ़कर 3350 करोड़ रुपये रहा है.कंपनी ने मार्च तिमाही के दौरान 514,927 यूनिट सेल किया, जो सालाना आधार पर 5.3 फीसदी ज्यादा है. वहीं बोर्ड आफ डायरेक्टर ने 90 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने का एलान किया है. Tata Motors रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने टाटा मोटर्स की आय में सुधार और कर्ज के बोझ को घटाने की कवायदों के चलते आउटलुक को स्‍टेबल मानते हुए कंपनी की रेटिंग में बदलाव किया है और इसे स्‍टेबल आउटलुक के साथ ‘बीबी’ कर दिया गया है. इससे पहले टाटा मोटर्स को एजेंसी ने ‘बीबी-’ की रेटिंग दी थी.एसएंडपी रेटिंग्स के मुताबिक ‘बीबी’ रेटिंग निकट भविष्य में कम अस्थिरता को दर्शाती है. Bajaj Finance Bajaj Finance का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना बेसिस पर 30 फीसदी बढ़कर 3158 करोड़ रहा है. हालांकि इसी दौरान लोन लॉसेस और प्रोविजंस 22.4 फीसदी बढ़ गया है. नेट इंटरेस्‍ट इनकम 28% बढ़कर 7771 करोड़ रहा. न्‍यू लोन बुक 20% बढ़कर 7.56 मिलियन रही. Tata Power रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने टाटा पावर की रेटिंग बढ़ा दी है. कंपनी को स्‍टेबल आउटलुक के साथ ‘बीबी प्लस’ रेटिंग दी गयी है. अबतक कंपनी को स्‍टेबल आउटलुक के साथ ‘बीबी’ रेटिंग मिली हुई थी. टाटा पावर की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 14,076 मेगावॉट है. Dalmia Bharat डालमिया भारत ने कहा कि उसने कर्ज में डूबी कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के सीमेंट कारोबार के अधिग्रहण के लिए पक्का करार किया है. डालमिया भारत की अनुषंगी इकाई डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड (डीसीबीएल) ने उत्तर प्रदेश में स्थित जेपी सुपर सीमेंट संयंत्र के अधिग्रहण के लिए मंगलवार को जेएएल के साथ पक्का समझौता किया. इस संयंत्र का उद्यम मूल्य 1,500 करोड़ रुपये आंका गया है.