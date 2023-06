Stocks in News: फोकस में रहेंगे Maruti, Tech Mahindra, NHPC, Tata Elxsi समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में दिखेगा एक्‍शन

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Stocks in News: वोलेटाइल मार्केट में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं.

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 8 जून 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Maruti Suzuki, Tech Mahindra, KPI Green Energy, IKIO Lighting, NHPC, Wipro, Tata Elxsi, Lemon Tree Hotels, Zydus Lifesciences, Mazagon Dock Shipbuilders, Stove Kraft, Sula Vineyards, Aether Industries, Punjab & Sind Bank, JP Associates जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. Maruti Suzuki देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) ने स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्‍हीकल (एसयूवी) सेग्‍मेंट में अपनी स्थिति को मजबूत करने के प्रयासों के तहत ‘जिम्नी’ उतारी है. इसकी दिल्ली शोरूम में कीमत 12.74 लाख रुपये से 15.05 लाख रुपये के बीच है. कंपनी की निगाह एसयूवी सेग्‍मेंट में टॉप पोजिशन हासिल करने पर है. जिम्नी के मैनुअल ट्रिम्स की कीमत 12.74 लाख रुपये से 13.85 लाख रुपये के बीच है, जबकि 4-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रिम्स की कीमत 13.94 लाख से 15.05 लाख रुपये के बीच है. Tech Mahindra सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टेक महिंद्रा लिमिटेड में मुक्त बाजार अधिग्रहण के जरिये अपनी हिस्सेदारी 2 फीसदी बढ़ा ली है. एलआईसी ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसने 1,050.77 रुपये प्रति शेयर की दर से टेक महिंद्रा के 1.9 करोड़ शेयर खुले बाजार से खरीदे हैं, जो कि 2.01 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर है. इसके साथ ही टेक महिंद्रा लिमिटेड में एलआईसी की हिस्सेदारी बढ़कर 8.84 प्रतिशत हो गई है. KPI Green Energy केपीआई ग्रीन एनर्जी को गुजरात में 40 मेगावॉट की हाइब्रिड हरित ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए एक निजी कंपनी से आशय पत्र (एलओआई) मिला है. कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि इसके तहत 21.50 मेगावॉट पवन और 18.5 मेगावॉट सौर क्षमता शामिल है. कंपनी ने कहा, उसे कैप्टिव बिजली उत्पादक (सीपीपी) खंड के तहत अनुपम रसायन इंडिया, सूरत से 40 मेगावॉट क्षमता की पवन-सौर हाइब्रिड बिजली परियोजना के लिए आशय पत्र मिला है. IKIO Lighting आइकियो लाइटिंग के आईपीओ को दूसरे दिन बुधवार को 6.83 गुना सब्‍सक्रिप्‍शन मिला है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी के 606.5 करोड़ रुपये के आईपीओ में 1,52,24,074 शेयरों की पेशकश पर 10,40,31,096 शेयरों के लिए बोलियां मिली हैं. गैर-संस्थागत निवेशकों की श्रेणी में 15.99 गुना सब्‍सक्रिप्‍शन मिला, वहीं रिटेल निवेशकों का हिस्‍सा 5.92 गुना और पात्र संस्थागत खरीदारों के लिए रिजर्व हिस्‍सा 1.37 गुना भरा. NHPC सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड ने 44,000 करोड़ रुपये के निवेश से 7,350 मेगावॉट क्षमता की पंप स्टोरेज हाइड्रो परियोजनाएं विकसित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता किया है. बिजली मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन (एमओयू) में 7,350 मेगावॉट की कुल क्षमता वाली चार पंप स्टोरेज परियोजनाओं- कालू – 1,150 मेगावॉट, सावित्री – 2,250 मेगावॉट, जालोंद – 2,400 मेगावॉट और केंगाडी -1,550 मेगावॉट के विकास की परिकल्पना की गई है. Wipro प्रौद्योगिकी सेवाओं और परामर्श कंपनी ने सिस्को के साथ साझेदारी में एक प्रबंधित निजी 5G-ए-ए-सर्विस समाधान लॉन्च किया. नई पेशकश उद्यम ग्राहकों को उनके मौजूदा LAN/WAN/क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ निजी 5G के सहज एकीकरण के माध्यम से बेहतर व्यावसायिक परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाती है. Tata Elxsi टाटा ग्रुप की कंपनी ने आगामी गगनयान मिशन को सक्षम करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के साथ साझेदारी की है. एसोसिएशन के माध्यम से, टाटा एलेक्सी ने अंतरिक्ष मिशन के रिकवरी टीम प्रशिक्षण के लिए क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल (सीएमआरएम) को डिजाइन और विकसित किया है. इसके अलावा, कंपनी ने ट्रॉय, मिशिगन में इनोवेशन हब और नियरशोर इंजीनियरिंग सेंटर के लॉन्च के साथ उत्तरी अमेरिका में अपने ऑटोमोटिव और स्मार्ट मोबिलिटी फोकस का विस्तार किया.