बेस्ट मिडकैप फंड जो सालों से देते आ रहे हैं हाई रिटर्न; 1, 3, 5 और 10 साल, हर अवधि में दमदार प्रदर्शन

Midcap MF Schemes: मौजूदा दौर की बात करें तो बाजार के जानकार वैल्‍युएशन आकर्षक होने से मिडकैप सेग्‍मेंट में निवेश की बात कह रहे हैं.

MidCap Mutual Funds: मिडकैप सेग्‍मेंट भारतीय निवेशकों के बीच हमेशा से ही पॉपुलर रहा है.

Top Performing Mid-Cap Mutual Fund Schemes: मिडकैप सेग्‍मेंट भारतीय निवेशकों के बीच हमेशा से ही पॉपुलर रहा है. इस सेग्‍मेंट में निवेया के मौके बहुत ज्‍यादा होते हैं. मौजूदा दौर की बात करें तो बाजार के जानकार मिडकैप सेग्‍मेंट में निवेश की बात कह रहे हैं. उनका कहना है कि वैल्‍युएशन के लिहाज से मिडकैप सेग्‍मेंट आकर्षक लग रहा है और इसमें बेहतर निवेश के विकल्‍प चुनने चाहिए. अगर आप सीधे इक्विटी में पैसे लगाने से बचना चाहते हैं तो इस सेग्‍मेंट में आने वाली ग्रोथ का फायदा मिडकैप म्‍यूचुअल फंड के जरिए उठा सकते हैं. इनमें एकमुश्‍त और एसआईपी दोनों का विकल्‍प है. म्‍यूचुअल फंड में मिडकैप फंडों में ऐसी कई स्‍कीम हैं जो लंबे समय से लगातार बेहतर रिटर्न देती आ रही हैं. Kotak Emerging Equity Fund 10 साल में रिटर्न: 21.49%

1 लाख एकमुश्‍त निवेश की 10 साल में वैल्‍यू: 6,21,397 रुपये

5000 रुपये मंथली एसआईपी की 10 साल में वैल्‍यू: 15,46,366 रुपये (18.01% एनुअलाइज्‍ड रिटर्न) 1 साल में रिटर्न: 14.60%

3 साल में रिटर्न: 36.65%

5 साल में रिटर्न: 15.22%

7 साल में रिटर्न: 17.85% कुल एसेट्स: 23,963 करोड़ (28-फरवरी-2023 तक)

एक्‍सपेंस रेश्‍यो: 0.45% (31-मार्च-2023 तक)

कम से कम निवेश: 100 रुपये

कम से कम एसआईपी: 100 रुपये Edelweiss Mid Cap Fund 10 साल में रिटर्न: 21.38%

1 लाख एकमुश्‍त निवेश की 10 साल में वैल्‍यू: 6,94,639 रुपये

5000 रुपये मंथली एसआईपी की 10 साल में वैल्‍यू: 16,28,165 रुपये (18.97% एनुअलाइज्‍ड रिटर्न) 1 साल में रिटर्न: 17.36%

3 साल में रिटर्न: 36.52%

5 साल में रिटर्न: 14.14%

7 साल में रिटर्न: 17.89% कुल एसेट्स: 2614 करोड़ (31-मार्च-2023 तक)

एक्‍सपेंस रेश्‍यो: 0.57% (31-मार्च-2023 तक)

कम से कम निवेश: 5000 रुपये

कम से कम एसआईपी: 500 रुपये SBI Magnum Midcap Fund 10 साल में रिटर्न: 20.54%

1 लाख एकमुश्‍त निवेश की 10 साल में वैल्‍यू: 6,48,144 रुपये

5000 रुपये मंथली एसआईपी की 10 साल में वैल्‍यू: 15,42,358 रुपये (17.96% एनुअलाइज्‍ड रिटर्न) 1 साल में रिटर्न: 16.53%

3 साल में रिटर्न: 40.98%

5 साल में रिटर्न: 14.55%

7 साल में रिटर्न: 14.94% कुल एसेट्स: 9,370 करोड़ (30-अप्रैल-2023 तक)

एक्‍सपेंस रेश्‍यो: 0.95% (31-मार्च-2023 तक)

कम से कम निवेश: 5000 रुपये

कम से कम एसआईपी: 500 रुपये HDFC Mid-Cap Opportunities Fund 10 साल में रिटर्न: 20.37%

1 लाख एकमुश्‍त निवेश की 10 साल में वैल्‍यू: 6,39,409 रुपये

5000 रुपये मंथली एसआईपी की 10 साल में वैल्‍यू: 15,41,005 रुपये (17.95% एनुअलाइज्‍ड रिटर्न) 1 साल में रिटर्न: 23.38%

3 साल में रिटर्न: 37.39%

5 साल में रिटर्न: 13.29%

7 साल में रिटर्न: 16.93% कुल एसेट्स: 35,173 करोड़ (31-मार्च-2023 तक)

एक्‍सपेंस रेश्‍यो: 0.95% (31-मार्च-2023 तक)

कम से कम निवेश: 100 रुपये

कम से कम एसआईपी: 100 रुपये (Source: Value Research)