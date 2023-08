Stocks in News: फोकस में रहेंगे M&M, Infosys, ITC, Adani Green, SBI समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Trending Stocks Today: वोलेटाइल मार्केट में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (Pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 16 अगस्‍त को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में M&M, Infosys, ITC, Adani Green Energy, Vodafone Idea, SBI, Ashok Leyland, L&T Foods, SBFC Finance, HCL Tech, Adani Enterprises, Hero Motocorp, RIL, Pennar Industries, SRF, JSW Energy, Senco Gold, GMR Airport Infra जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बेहतर तिमाही नतीजे दिए हैं तो किसी के नतीजे आने वाले हैं. किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी ने मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. M&M घरेलू वाहन विनिर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अगले 3 सालों में ट्रैक्टर का निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य हासिल करने की योजना के तहत छोटे आकार के ट्रैक्टर की एक नई सीरीज लॉन्‍च की है. दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर विनिर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पिछले वित्त वर्ष में लगभग 18,000 ट्रैक्टरों का निर्यात किया था. कंपनी ने कहा कि उसने ट्रैक्टरों के लिए ओजेए प्लेटफॉर्म के विकास पर 1,200 करोड़ रुपये का निवेश किया है. इस प्लेटफॉर्म पर 20-70 एचपी क्षमता वाले उत्पाद बनाए जा सकते हैं. कंपनी का लक्ष्य नई रेंज के साथ विशेष रूप से भारत, अमेरिका और आसियान क्षेत्र में छोटी जोत वाले किसानों की जरूरतों को पूरा करना है. Primary Market: इस हफ्ते IPO मार्केट में लिस्टिंग और लॉन्चिंग का जारी रहेगा एक्शन, GMP से अच्छे संकेत, मुनाफे के लिए हैं तैयार? Infosys वीडियो, ब्रॉडबैंड एवं संचार क्षेत्र की कंपनी लिबर्टी ग्लोबल और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इंफोसिस ने 1.5 अरब यूरो (करीब 1.63 अरब डॉलर) के मल्‍टी-ईयर समझौते की घोषणा की जिसमें लिबर्टी ग्लोबल के डिजिटल मनोरंजन व संपर्क मंचों का विस्तार किया जाएगा. एक बयान के मुताबिक, इंफोसिस शुरुआती 5 साल की अवधि में लिबर्टी ग्लोबल को अनुमानित रूप से 1.5 अरब यूरो की सेवाएं प्रदान करेगी और 8 साल पूरे होने तक यह सौदा कुल 2.3 अरब यूरो का हो जाएगा. ITC आईटीसी लिमिटेड का मुनाफा वित्त वर्ष 2023-24 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में सालाना बेसिस पर 16.08 फीसदी बढ़कर 5180.12 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी का पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में मुनाफा 4,462.25 करोड़ रुपये था. आईटीसी लिमिटेड की परिचालन आय 6 फीसदी की गिरावट के साथ 18,639.48 करोड़ रुपये रही, पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 19,831.27 करोड़ रुपये थी. समीक्षाधीन तिमाही में आईटीसी का कुल खर्च 12,421.77 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही से 12.53 फीसदी कम है. LIC: कंपनी की लगातार बढ़ रही है कमाई, क्या शेयर भी निवेशकों के घाटे की कर पाएगा भरपाई, ये है लेटेस्ट टारगेट Adani Green Energy अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड वर्ष 2030 तक 45 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य लेकर चल रही है. कंपनी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) के पास 8,316 मेगावाट (8.3 गीगावॉट) की नवीकरणीय ऊर्जा परिचालन क्षमता है और अन्य 12,118 मेगावाट की क्षमता या तो निर्माण के करीब है या क्रियान्वयन के स्तर पर है. Vodafone Idea कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) का जून तिमाही में घाटा बढ़कर 7,840 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. कंपनी को इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 7,295.7 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. परिचालन आय 2.3 फीसदी बढ़कर 10,655.5 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 10,406.8 करोड़ रुपये थी. वोडाफोन आइडिया की प्रति ग्राहक औसत कमाई (एआरपीयू) जून तिमाही में बढ़कर 139 रुपये हो गई, जो इससे पिछले साल की समान तिमाही में 128 रुपये थी. SBI भारतीय स्टेट बैंक (SBI) चालू वित्त वर्ष में देशभर में 300 शाखाएं खोलेगा. एसबीआई की फिलहाल देशभर में 22,405 शाखाएं हैं. इसके अलावा विदेशों में 235 शाखाएं और कार्यालय हैं. एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा के अनुसार हम अपने डिजिटल परिचालन का विस्तार करने पर गौर कर रहे हैं. इसके साथ हमारी चालू वित्त वर्ष में लगभग 300 शाखाएं खोलने की योजना हैं. यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इनकी कहां जरूरत है.