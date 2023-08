IRFC OFS : इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प में हिस्सेदारी बेच सकती है मोदी सरकार, ऑफर फॉर सेल लाने की तैयारी : सूत्र

Govt may sell IRFC shares via OFS: सूत्रों के हवाले से आई खबरों के मुताबिक IRFC में भारत सरकार की कितनी हिस्सेदारी बेची जाए, इस बारे में विचार-विमर्श हो रहा है.

