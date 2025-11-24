Titan, HUL, RBA समेत ये कंज्यूमर स्टॉक 100% तक दे सकते हैं रिटर्न, मोतीलाल ओसवाल ने दिया हाई टारगेट

Consumption Sectors Poised for Big Rally in FY26 : GST कम होने के बाद बाजार में फिर से रौनक लौटती दिख रही है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार, शहरों में बढ़ती खरीदारी और जल्दी आए त्योहारों ने कई सेक्टरों में जोरदार मांग पैदा कर दी है. पेंट से लेकर ज्वेलरी तक और QSR से लेकर इनरवियर तक, हर कैटेगरी में सेल्स तेजी पकड़ रही है.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक आने वाली तिमाही में खपत और तेज होगी, खासकर 3QFY26 से. कई कंपनियों के नतीजे बेहतर रहे हैं और कुछ स्टॉक्स तो निवेशकों को अगले कुछ महीनों में 100% तक रिटर्न भी दे सकते हैं. अगर आप मार्केट में सही मौके की तलाश में हैं, तो ये सेक्टर्स और स्टॉक्स आपके लिए गेमचेंजर साबित हो सकते हैं.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि GST में कटौती के बाद बिजनेस अब स्थिर हो रहा है. इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं (स्टेपल्स) की मांग धीरे-धीरे बढ़ने की उम्मीद है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार और शहरों में बेहतर माहौल से भी मांग को सहारा मिलेगा. ठंडी अच्छी रहने पर हेल्थ सप्लीमेंट्स, पर्सनल केयर, हॉट बेवरेज और ठंड में ज्यादा बिकने वाले दूसरे उत्पादों की बिक्री बढ़ने की संभावना है.

सरकार द्वारा ग्रामीण आय बढ़ाने और शहरों में खपत बढ़ाने के प्रयासों से 3QFY26 (FY26 की तीसरी तिमाही) से खपत और बढ़ने की उम्मीद है. पेंट, शराब, इनरवियर और ज्वेलरी सेक्टर में त्योहारी सीजन की अच्छी बिक्री भी खपत सुधार का संकेत देती है.

पेंट सेक्टर

लंबी चली बारिश के कारण पेंट की मांग पर असर पड़ा, लेकिन बाद में अच्छी रिकवरी देखी गई. पिछले कुछ तिमाहियों में कमजोर नतीजों के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि यह सुधार सिर्फ त्योहारों तक सीमित था या आगे भी जारी रहेगा.

QSR कंपनियां

अगस्त और सितंबर में QSR सेक्टर के लिए हालात थोड़े मुश्किल रहे. इसके अलावा, अनियमित बारिश ने भी बाहर खाने की आदत पर असर डाला. अक्टूबर में त्योहारों के बदलते सीजन की वजह से स्थिति बेहतर हुई. QSR कंपनियों का मानना है कि FY26 की दूसरी छमाही में लोग बाहर जाकर खाने की आदत फिर से धीरे-धीरे बढ़ाएंगे.

GST में बदलाव का अप्रत्यक्ष फायदा QSR कंपनियों को मिला. चीज़ और सॉस जैसी चीजों की लागत कम हुई, जिससे मार्जिन में लगभग 50 बेसिस अंकों का फायदा हुआ. कंपनियों ने इस लाभ का कुछ हिस्सा कंज्‍यूमर्स को भी दिया और कुछ प्रोडक्ट्स की कीमतें कम कीं.

कंपनियां लगातार वैल्यू-फ्रेंडली ऑफर्स पर ध्यान दे रही हैं. डिलीवरी चैनल मजबूत बना हुआ है, जबकि डाइन-इन (स्टोर जाकर खाना) धीरे-धीरे सुधर रहा है.

ज्वेलरी सेक्टर

2QFY26 में ज्वेलरी कैटेगरी ने 26% की सेल्स ग्रोथ और 12% की EBITDA ग्रोथ दर्ज की. टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स ने बाकी कंपनियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया. कई मुश्किलों के बावजूद, जैसे नवरात्रि, भारी बारिश और सोने की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के चलते ज्वैलरी कंपनियों की बिक्री मजबूत रही. ग्राहकों की मांग भी जल्दी शुरू हुए त्योहारों के कारण बढ़ी हुई थी.

कंपनियों की तिमाही रेवेन्यू ग्रोथ

Titan : 19% (ज्वेलरी स्टैंडअलोन, बुलियन को छोड़कर)

Kalyan Jewellers : 31%

P N Gadgil (रिटेल) : 29%

Senco : 2%

Thangamayil : 45%

DP Abhushan : 4% गिरावट

SSSG (Same-Store Sales Growth)

Titan : 14%

Kalyan : 16%

Thangamayil : 14%

Senco : 4% गिरावट

ज्यादातर ज्वेलरी कंपनियों में स्टडेड ज्वेलरी का हिस्सा बढ़ा है, जो लाभदायक माना जाता है.

लिकर, इनरवियर सेक्टर

शराब में प्रीमियम प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ रही है, जिससे डबल-डिजिट ग्रोथ का समर्थन हो रहा है.

इनरवियर की बिक्री धीरे-धीरे सुधर रही है क्योंकि दुकानों का पुराना स्टॉक अब सामान्य हो रहा है. सर्दियों में थर्मल और विंटरवियर की मांग बढ़ने की उम्मीद है.

स्टॉक अपडेट

Titan

रेटिंग : Buy

टारगेट प्राइस : 4,500 रुपये

करंट प्राइस : 3,880 रुपये

रिटर्न : 16 फीसदी

HUL

रेटिंग : Buy

टारगेट प्राइस : 3,050 रुपये

करंट प्राइस : 2,430 रुपये

रिटर्न : 26 फीसदी

BRIT

रेटिंग : Buy

टारगेट प्राइस : 7,150 रुपये

करंट प्राइस : 5,790 रुपये

रिटर्न : 23 फीसदी

MRCO

रेटिंग : Buy

टारगेट प्राइस : 850 रुपये

करंट प्राइस : 733 रुपये

रिटर्न : 16 फीसदी

PN Gadgil

रेटिंग : Buy

टारगेट प्राइस : 825 रुपये

करंट प्राइस : 620 रुपये

रिटर्न : 33 फीसदी

Restaurant Brands Asia

रेटिंग : Buy

टारगेट प्राइस : 120 रुपये

करंट प्राइस : 61 रुपये

रिटर्न : 100 फीसदी