Stock Tips: 1 महीने में 1 लाख लगाकर पा सकते हैं 18000 रु का मुनाफा, इन 4 शेयरों में मिलेगा इतना शानदार रिटर्न

Short Term Investment: कुछ शेयर टेक्निकल चार्ट पर मजबूत दिख रहे हैं. उनमें हाल फिलहाल में ब्रेकआउट देखने को मिला है.

Stock Tips: जुलाई में भी शेयर बाजार ने एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बना रहा है. (pixabay)

Stocks Idea For Short Term: शेयर बाजार में तेजी बनी हुई है और यह अपने आलटाइम हाई के करीब है. जून में नया हाई बनाने के बाद जुलाई में भी बाजार ने एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बना रहा है. हालांकि बाजार की इस तेजी में बहुत से शेयर अब महंगे भी हो गए हैं. एक्सपर्ट भी निवेशकों से अभी सिर्फ क्वालिटी और सही वैल्युएशन वाले स्टॉक में पैसे लगाने की सलाह दे रहे हैं. अगर आप भी कुछ ऐसे ही शेयर शॉर्ट टर्म के लिए खोज रहे हैं तो अच्छा मौका है. कुछ शेयर टेक्निकल चार्ट पर मजबूत दिख रहे हैं. उनमें हाल फिलहाल में ब्रेकआउट देखने को मिला है. इनमें अगले 3 से 4 हफ्ते में हाई डबल डिजिट में रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज हाउस एक्सिस सिक्योरिटीज ने ऐसे 4 शेयरों की लिस्ट दी है. इनमें NALCO, L&T Technology Services, UTI AMC और Balkrishna Industries शामिल हैं. इनमें अगले 3 से 4 हफ्ते में 33 फीसदी तक रिटर्न का अनुमान है. NALCO CMP: 89 रुपये

Buy Range: 89-86 रुपये

Stop loss: 82 रुपये

Upside: 12%–18% नेशनल एल्‍यूमीनियम कंपनी ने 87 के लेवल के पार कंसोलिडेशन पैटर्न का ब्रेकआउट किया है. यह ब्रेकआउट अच्‍छे खासे वॉल्‍यूम के साथ हुआ है, जो पार्टिसिपेशन बढ़ने के संकेत हैं. शेयर 70 के लेवल से राइजिंग चैनल में मूव कर रहा है, हाल ही में इसे चैनल के लोअर बैंड पर सपोर्ट मिलता दिख रहा है. वीकली स्‍ट्रेंथ इंडीकेटर RSI बुलिश मोड में है. शेयर 3 से 4 हफ्ते में 98-103 रुपये का लेवल दिखा सकता है. HDFC Bank पर दिग्‍गज ब्रोकरेज हाउस हुए लट्टू, शेयर पर 2200 रुपये तक का दिया टारगेट, क्‍या आप लगाएंगे पैसे L&T Technology Services CMP: 4106 रुपये

Buy Range: 4080-3998 रुपये

Stop loss: 3820 रुपये

Upside: 11%–14% L&T Technology के शेयर ने डेली चार्ट पर 4020 के लेवल के पार कंसोलिडेशन पैटर्न का ब्रेकआउट किया है. यह ब्रेकआउट अच्‍छे खासे वॉल्‍यूम के साथ हुआ है, जो पार्टिसिपेशन बढ़ने के संकेत हैं. शेयर को 3738 के लेवल पर मिड टर्म सपोर्ट मिल रहा है. वीकली स्‍ट्रेंथ इंडीकेटर RSI बुलिश मोड में है. शेयर 3 से 4 हफ्ते में 4475-4585 रुपये का लेवल दिखा सकता है. IPO 2023: यह साल आईपीओ के लिहाज से रहा सुपरहिट, 50% स्टॉक ने दिए ब्लॉक बस्टर रिटर्न UTI AMC CMP: 832 रुपये

Buy Range: 825-809 रुपये

Stop loss: 762 रुपये

Upside: 13%–17% UTI AMC ने वीकली चार्ट पर 820 के लेवल के पार डीसेंडिंग ट्राएंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट किया है. यह ब्रेकआउट अच्‍छे खासे वॉल्‍यूम के साथ हुआ है, जो पार्टिसिपेशन बढ़ने के संकेत हैं. शेयर अपने 20, 50, 100 और 200 दिनों के की एवरेजेज के पार बना हुआ है. वीकली स्‍ट्रेंथ इंडीकेटर RSI बुलिश मोड में है. शेयर 3 से 4 हफ्ते में 927-955 रुपये का लेवल दिखा सकता है. Balkrishna Industries CMP: 2438 रुपये

Buy Range: 2435-2387 रुपये

Stop loss: 2275 रुपये

Upside: 11%–13% Balkrishna Industries ने वीकली चार्ट पर 2230 के लेवल के पार सिमेट्रिकल ट्राएंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट किया है. यह ब्रेकआउट अच्‍छे खासे वॉल्‍यूम के साथ हुआ है, जो पार्टिसिपेशन बढ़ने के संकेत हैं. शेयर ने पहले 2500 की लेवपल की ओर मूव किया, जहां इसे थ्रोबैक का अनुभव हुआ. हालांकि, बाद में इसने एक मजबूत बाउंसबैक दिखाया, जो ब्रेकआउट जोन के रीटेस्‍ट का संकेत देता है. स्टॉक डेली चार्ट पर हायर हाईलो फॉर्मेशन प्रदर्शित कर रहा है, जो पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है. वीकली स्‍ट्रेंथ इंडीकेटर RSI बुलिश मोड में है. शेयर 3 से 4 हफ्ते में 2685-2730 रुपये का लेवल दिखा सकता है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)