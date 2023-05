Stocks in News: फोकस में रहेंगे TCS, Infosys, HDFC Bank, NTPC समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में दिखेगा एक्‍शन

Stocks in Focus Today: पॉजिटिव ट्रिगर के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 13 अप्रैल 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में AU Small Finance Bank, NBCC, NTPC, TCS, Infosys, HDFC Bank, Nestle India, Bank of India, Suzlon, BHEL, Maruti Suzuki, RVNL, Anand Rathi Wealth, SRF, Rossari Biotech, RITES जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में निवेश आया है तो वहीं कुछ में स्‍टेक सेल देखने को मिला है. TCS मार्च तिमाही में सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का मुनाफा सालाना आधार पर 14.8 फीसदी बढ़कर 11,392 करोड़ रुपये रहा. कंपनी को एक साल पहले की समान तिमाही में 9,959 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. टीसीएस का रेवेन्‍यू मार्च तिमाही में 16.9 फीसदी बढ़कर 59,162 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 50,591 करोड़ रुपये था. परिचालन मार्जिन 24.1 फीसदी से बढ़कर 24.5 फीसदी हो गया. नेट मार्जिन 18.7 फीसदी से बढ़कर 19.3 फीसदी रहा. टीसीएस ने 24 रुपये प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड की घोषणा की है. Infosys आज इंफोसिस के शेयरों में भी हलचल रहेगी. कंपनी आज यानी 13 अप्रैल को मार्च तिमाही के लिए नतीजे जारी करने जा रही है. HDFC Bank देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक ने 300 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन के लिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के साथ एक मास्टर इंटर बैंक क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. समझौते पर GIFT सिटी, गुजरात में हस्ताक्षर किए गए थे. इससे एचडीएफसी बैंक को विदेशी मुद्रा कोष जुटाने में मदद मिलेगी, जिसका विस्तार वह कोरिया से संबंधित व्यवसायों तक करेगा. AU Small Finance Bank भारतीय रिजर्व बैंक ने एयू स्माल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के पद पर संजय अग्रवाल के रीअप्‍वॉइंटमेंट को मंजूरी दे दी है. एयू स्माल फाइनेंस बैंक ने एक बयान में कहा कि यह नियुक्ति 19 अप्रैल, 2023 से 18 अप्रैल, 2026 तक रहेगी. बयान के अनुसार, इसके अलावा नियामक ने पूर्णकालिक निदेशक के तौर पर 3 साल के लिए उत्तम टिबरेवाल के रीअप्‍वॉइंटमेंट को भी मंजूरी दे दी है. NBCC सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने देशभर में अपनी संपत्तियों के विकास के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं. कंपनी ने बयान में कहा कि समझौते पर एनबीसीसी में मुख्य महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग) प्रदीप शर्मा और सिडबी में डीजीएम मानस रंजन हती ने हस्ताक्षर किये. एनबीसीसी परियोजना प्रबंधन परामर्श और रियल एस्टेट विकास से जुड़ी कंपनी है. NTPC सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने निजी नियोजन आधार पर नॉन-कन्‍वर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) जारी कर 3,000 करोड़ रुपये जुटाने का फैसला किया है. एनटीपीसी ने कहा कि कंपनी ने 17 अप्रैल, 2023 को निजी नियोजन के जरिये 3,000 करोड़ रुपये के अनसिक्‍योर्ड एनसीडी जारी करने का फैसला किया है. इसकी मियाद 3 साल है और यह 17 अप्रैल, 2026 को मैच्‍योर होगा. इस पर सालाना 7.35 फीसदी ब्याज मिलेगा. कंपनी के अनुसार इस राशि का उपयोग पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण, मौजूदा कर्जों को लौटाने और अन्य कंपनी कार्यों के लिए किया जायेगा. कंपनी के डिबेंचर को एनएसई पर लिस्‍ट कराने का प्रस्ताव है. Nestle India मैगी, कॉफी जैसे डेली इस्‍तेमाल का सामान बनाने वाली नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने साल 2023 के लिए 27 रुपये प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड की घोषणा की है. नेस्ले इंडिया ने कहा कि 64वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में सदस्यों की मंजूरी मिलने पर 8 मई, 2023 को साल 2022 के डिविडेंड के साथ 2023 के इंटरिम डिविडेंड का भुगतान किया जाएगा. शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड तिथि 21 अप्रैल, 2023 तय की गई है. नेस्ले इंडिया 25 अप्रैल को अपने मार्च तिमाही के नतीजों की घोषणा करेगी. Bank of India सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) की योजना वित्त वर्ष 2023-24 में शेयर बिक्री और अन्य माध्यमों से 6,500 करोड़ रुपये जुटाने की है. बीओआई ने शेयर बाजार को बताया कि 18 अप्रैल को उसके निदेशक मंडल की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पेश किया जाएगा. बैंक अपने कारोबार के विस्तार के लिए यह राशि जुटाना चाहता है. Suzlon सुजलॉन समूह को सेम्बकॉर्प की अनुषंगी ग्रीन इन्फ्रा विंड एनर्जी लिमिटेड के लिए 50.4 मेगावॉट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना विकसित करने का ठेका मिला है. ऑर्डर के हिस्से के रूप में सुजलॉन एक हाइब्रिड लैटिस ट्यूबलर (एचएलटी) टावर के साथ 24 पवन टर्बाइन जनरेटर (डब्ल्यूटीजी) लगाएगी और प्रत्येक की क्षमता दर 2.1 मेगावॉट होगी.