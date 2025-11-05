व्हाट्सऐप, मेटा को डेटा शेयरिंग के लिए NCLAT की हरी झंडी

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण (NCLAT) ने मंगलवार को मेटा प्लेटफॉर्म्स और उसकी मैसेजिंग शाखा व्हाट्सऐप को 2021 की गोपनीयता नीति अपडेट से उत्पन्न लंबित प्रतिस्पर्धा मामले में आंशिक राहत प्रदान की. अपीलीय निकाय ने प्रतिस्पर्धा आयोग ऑफ इंडिया (CCI) द्वारा लगाए गए ₹213.14 करोड़ के जुर्माने को बनाए रखा, लेकिन प्रभुत्व से संबंधित मुख्य निष्कर्षों को रद्द कर दिया और विज्ञापन उद्देश्यों के लिए Meta समूह कंपनियों के साथ उपयोगकर्ता डेटा साझा करने पर पांच वर्ष की पाबंदी को पलट दिया.

दो सदस्यीय पीठ, जिसमें अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण और तकनीकी सदस्य अरुण बरोका शामिल थे, ने अपने आदेश में CCI के नवंबर 2024 के फैसले के उन हिस्सों को रद्द कर दिया, जिनमें Meta को ओवर-द-टॉप (OTT) मैसेजिंग बाजार में व्हाट्सऐप की प्रभुत्व स्थिति का उपयोग करके ऑनलाइन विज्ञापन में अपनी स्थिति बनाए रखने का दोषी पाया गया था.

विशेष रूप से, न्यायाधिकरण ने CCI आदेश के पैराग्राफ 247.1 को रद्द कर दिया, जिसमें व्हाट्सऐप को विज्ञापन-संबंधी उद्देश्यों के लिए Meta के साथ डेटा साझा करने से रोक दिया गया था. पीठ ने कहा, “हम आयोग के उन निष्कर्षों को रद्द कर रहे हैं जहाँ यह धारा 4(2)(e) के उल्लंघन को मानता है और संबंधित निर्देशों को पैराग्राफ 247.1 में,” जबकि यह भी नोट किया कि CCI के अन्य निर्देशों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

CCI ने नवंबर 2024 में निष्कर्ष निकाला था कि व्हाट्सऐप का 2021 गोपनीयता नीति अपडेट, जो उपयोगकर्ताओं को 'ले लो या छोड़ दो' के आधार पर प्रस्तुत किया गया था, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत प्रभुत्व के दुरुपयोग के रूप में था. नियामक ने पाया कि अन्य Meta संस्थाओं के साथ डेटा साझा करना अनिवार्य बनाना और पहले से मौजूद ऑप्ट-आउट विकल्प को समाप्त करना, उपयोगकर्ताओं की स्वायत्तता को अनुचित रूप से सीमित करता है और डिजिटल विज्ञापन पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिस्पर्धा को कमजोर करता है. भारी जुर्माने के साथ, CCI ने व्हाट्सऐप को पांच वर्षों तक Meta के साथ उपयोगकर्ता डेटा साझा करने से रोकने और प्रत्येक डेटा श्रेणी के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया था.

Meta और व्हाट्सऐप ने इस फैसले को चुनौती दी थी, यह तर्क देते हुए कि CCI ने डेटा संरक्षण मुद्दों में हस्तक्षेप किया, जो कि गोपनीयता नियमों के तहत आते हैं. सुनवाई के दौरान, Meta की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिबल ने कहा कि विज्ञापन के लिए डेटा साझा करना केवल वैकल्पिक व्यावसायिक इंटरैक्शन तक सीमित था, जैसे कि "क्लिक टू व्हाट्सऐप" फीचर, और उपयोगकर्ताओं पर इसे मजबूर नहीं किया गया था. कंपनियों ने यह भी कहा कि डेटा साझा करने पर प्रतिबंध व्हाट्सऐप के मुफ्त उपयोग मॉडल को बाधित कर सकता है.

इस वर्ष जनवरी में, NCLAT ने जुर्माने और पांच साल के डेटा प्रतिबंध दोनों पर रोक लगा दी थी, यह देखते हुए कि ऐसी व्यापक पाबंदी व्हाट्सऐप की व्यावसायिक संरचना के पतन का कारण बन सकती है. जुर्माने पर रोक तब दी गई थी जब Meta ने आधी राशि जमा की.

हालिया आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए, Meta के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी NCLAT के फैसले का स्वागत करती है और दोहराया कि 2021 की नीति व्यक्तिगत संदेशों की गोपनीयता को प्रभावित नहीं करती, जो अब भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं. प्रवक्ता ने यह भी कहा कि व्हाट्सऐप की वैकल्पिक व्यावसायिक सुविधाएँ “लोगों के जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाती हैं, स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करती हैं और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती हैं.”

पत्रिका में जाने तक, NCLAT के फैसले की विस्तृत प्रति अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई थी.

