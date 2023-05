Nestle ने घोषित किया 27 रुपये का अंतरिम डिविडेंड, चेक करें रिकॉर्ड डेट

Nestle declared interim dividend of Rs 27: नेस्ले इंडिया लिमिटेड (Nestle India Limited) ने बुधवार को कैलेंडर ईयर 2023 के लिए अंतरिम डिविडेंड (Interim Devidend) देने का एलान किया है. नेस्ले इंडिया लिमिटेड सभी 10 रुपये के इक्विटी शेयर पर 27 रुपये का डिविडेंड देगी. नेस्ले ने डिविडेंड देने के लिए के लिए शेयरहोल्डर्स की एलिजिबिलिटी तय करने के लिए 21 अप्रैल की तारीख तय की है. कंपनी ने इसकी जानकारी एक्सचेंज फाइलिंग में दी है. कंपनी का क्या है कहना? इसको लेकर कंपनी ने एक बयान भी जारी किया है. Nestle India ने कहा, “आपको यह सूचित किया जाता है की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा आयोजित अपनी बैठक में साल 2023 के लिए 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर पर 27 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है.” इस मतलब यह कंपनी प्रति शेयर 27 रुपये का डिविडेंड देगी. ये डिविडेंड 9,64,15,716 इक्विटी शेयरों पर दिया जाएगा. Google Online Courses: गूगल सर्टिफाइड कोर्स का क्या है फायदा? कैसे और कहां कर सकते हैं ज्वाइन? 8 मई को डिविडेंड का होगा भुगतान साल 2023 के लिए नेस्ले का यह पहला अंतरिम डिविडेंड है. यह साल 2022 के अंतिम डिविडेंड के साथ 8 मई को भुगतान किया जाएगा. इससे पहले, साल 2022 के लिए नेस्ले ने प्रति शेयर 220 रुपये का डिविडेंड जारी किया था. इनका भुगतान उन “सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रूप में रजिस्टर्ड हैं.” ट्रेंडलाइन पर उपलब्ध डेटा के अनुसार नेस्ले इंडिया 31 मई 2001 से अब तक 66 डिविडेंड का ऐलान कर चुकी है. इससे पहले, मंगलवार को 11 अप्रैल को बीएसई पर नेस्ले इंडिया के शेयर 0.70 फीसदी या 136.50 रुपये की बढ़त के साथ 19,671.90 रुपये पर बंद हुए. IPO returns in FY23: 161 में से 63 IPO फेल, Paytm, LIC समेत इन कंपनियों के निवेशकों को हुआ घाटा मंच और किटकैट चॉकलेट का क्रेज नेस्ले ने इससे पहले मार्च में अपनी एनुअल रिपोर्ट 2022 में कहा था कि इसकी ‘लोकप्रिय और सस्ती’ मंच (Munch) चॉकलेट कंज्यूमर्स को काफी लुभा रहा है. IPL के साथ इसके डिजिटल अभियान के कारण भी कई कंज्यूमर आकर्षित हुए हैं. रिपोर्ट में नेस्ले की किटकैट (Kitkat) चॉकलेट का भी जिक्र किया गया है. इसमें कहा गया है कि यह स्थानीय जरूरतों और स्वाद को ध्यान में रखते हुए लगातार नए कंज्यूमर्स को आकर्षित कर रही है. कंपनी ने भारत, चीन, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों में अपने रिसर्च और डिवेलपमेंट के बारे में भी बात की, जहां उसका फोकस इनोवेशन पर है.