Netweb Tech IPO: आपको शेयर अलॉट हुए? ग्रे मार्केट में 76% है प्रीमियम, लिस्टिंग पर मिल सकता है हाई रिटर्न

Netweb Tech Share Allotment: नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड का आईपीओ ओवरआल 90.55 गुना सब्‍सक्राइब हुआ है. ग्रे मार्केट में प्रीमियम हाई है.

Netweb Tech IPO: नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के शेयर आज अलॉट होने जा रहे हैं. (pixabay)

Netweb Technologies IPO Share Allotment/GMP: सर्वर बनाने वाली दिग्गज कंपनी नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड (Netweb Technologies IPO) के आईपीओ को निवेशकों का जबरदस्‍त रिस्‍पांस मिला है. यह आईपीओ ओवरआल 91 गुना सब्‍सक्राइब हुआ है. आईपीओ को हर कैटेगिरी के निवेशकों ने मजबूत रिस्‍पांस दिया है. आज सफल आवेदकों को शेयर भी अलॉट होने वाले हैं. शेयर अलॉटमेंट के पहले इसे लेकर ग्रे मार्केट में भी खासा क्रेज है. फिलहाल अगर आपने इश्‍यू में पैसे लगाए हैं तो यह आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपको शेयर मिले या नहीं. शेयर अलॉटमेंट BSE और रजिस्‍ट्रार Link Intime India Private Ltd की वेबसाइट से देखा जा सकता है. निवेशकों का कैसा रहा रिस्‍पांस Netweb Technologies के आईपीओ को निवेशकों की ओर से जबरदस्‍त रिस्‍पांस मिला है. एनएसई के आकंड़ों के अनुसार, 631 करोड़ रुपये के आईपीओ में 88,58,630 शेयरों की पेशकश पर 80,04,52,380 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं. आईपीओ में क्‍वालिफाइड इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स के लिए 50 फीसदी हिस्‍सा रिजर्व था. यह ओवरआल 220.69 गुना भरा है. वहीं इसमें 35 फीसदी हिस्‍सा रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व था और यह 19.48 गुना भरा है. 15 फीसदी हिस्‍स नॉन इंस्‍टीट्यूशनल इन्‍वेस्‍टर्स के लिए रिजर्व था और यह 83.21 गुना भरा है. कर्मचारियों के लिए रिजर्व हिस्‍सा 55.92 गुना भरा है. ओवरआल यह इश्‍यू 90.55 गुना सब्‍सक्राइब हुआ है. GMP: ग्रे मार्केट में बढ़ गया क्रेज Netweb Technologies के आईपीओ को जहां मजबूत सब्‍सक्रिप्‍शन मिला, वहीं ग्रे मार्केट में भी इसे लेकर क्रेज देखने को मिल रहा है. ग्रे मार्केट में इसका भाव लगातार बढ़ रहा है. आज 24 जुलाई को ग्रे मार्केट में कंपनी के अनलिस्टेड शेयर 380 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है. अपर प्राइस बैंड 500 रुपये के लिहाज से यह प्रीमियम 76 फीसदी है. अगर यही ट्रेंड कायम रहे तो शेयर लिस्टिंग पर 70 से 75 फीसदी के आस पास रिटर्न दे सकता है. अलॉटमेंट स्‍टेटस चेक: BSE की वेबसाइट से इसके लिए पहले आपको BSE की वेबसाइट पर जाना होगा.

लिंक: bseindia.com/investors/appli_check.aspx

उसके बाद इक्विटी बॉक्स चेक करना होगा.

फिर आपको ड्रॉपडाउन में इश्यू का नाम Netweb Technologies डालना होगा.

उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर बॉक्स में टाइप करना होगा.

उसके बाद आपको अपने PAN नंबर की जानकारी देनी होगी.

अंत में आपको सर्च बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद पूरी जानकारी सामने आ जाएगी. अलॉटमेंट स्‍टेटस चेक: रजिस्ट्रार की वेबसाइट से Link Intime India Private Ltd इस इश्यू की रजिस्ट्रार है.इस आईपीओ के लिए रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जाना होगा.

इस आईपीओ के लिए रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जाना होगा.

लिंक: https://linkintime.co.in/IPO/public-issues.html

ड्रॉपडाउन में कंपनी का नाम Netweb Technologies टाइप करें.

इसके बाद बॉक्स में PAN नंबर, एप्लीकेशन नंबर या डिपॉजिटरी/क्लाइंट ID डालें

फिर कैप्चा डालकर सर्च बटन पर क्लिक करें. फिर आपको अपना स्टेटस पता चल जाएगा.