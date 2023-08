Stocks in News: फोकस में रहेंगे ONGC, Glenmark Pharm, Tata Steel, NTPC समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Trending Stocks Today: वोलेटाइल मार्केट में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (Pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 18 अगस्‍त को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में ONGC, Glenmark Pharma, Tata Steel, NTPC, Axis Bank, SJVN, Adani Enterprises, Jain Irrigation, South Indian Bank, Astral, LTIMindtree, Godrej Properties, Religare Enterprises, Airtel, Inox Wind जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बेहतर तिमाही नतीजे दिए हैं तो किसी के नतीजे आने वाले हैं. किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी ने मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. ONGC सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) कम कार्बन उत्सर्जन वाली कंपनी बनने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है. इसके तहत वह नवीकरणीय और हरित हाइड्रोजन समेत पर्यावरण अनुकूल माने जाने वाले ऊर्जा क्षेत्र में इस दशक के अंत तक एक लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी. कंपनी ने कहा कि उसने कम कार्बन उत्सर्जन वाले ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार को लेकर विस्तृत रूपरेखा तैयार की है. Glenmark Pharma ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने कहा है कि उसे जेनेरिक टैक्रोलिमस ऑइंटमेंट के लिए अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से मंजूरी मिल गई है. इसका इस्तेमाल मध्यम से गंभीर ऐटोपिक डरमैटिटिस के उपचार के लिए किया जाता है. कंपनी की ओर से जारी बयान के अनुसार, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) ने टैक्रोलिमस ऑइंटमेंट 0.03 फीसदी, प्रोटोपिक ऑइंटमेंट के सामान्य संस्करण, लियो फार्मा एएस के 0.03 फीसदी के लिए मंजूरी दी है. ग्लेनमार्क का टैक्रोलिमस ऑइंटमेंट 0.03 फीसदी, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स इंक (अमेरिका) द्वारा अमेरिका में वितरित किया जाएगा. Tata Steel टाटा ग्रुप की कंपनी 18 सितंबर को अपने इक्विटी शेयरधारकों की बैठक करेगी. वे टाटा स्टील के साथ टीआरएफ विलय पर विचार करेंगे, और अगर उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के, समामेलन की योजना को मंजूरी देंगे. Axis Bank भारतीय रिजर्व बैंक ने 17 अगस्त से तीन साल के लिए एक्सिस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में सुब्रत मोहंती की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. NTPC सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने अपना खनन कारोबार अलग कर उसे अपनी इकाई एनटीपीसी माइनिंग लि. को सौंपने के लिए बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं. कंपनी के खनन कारोबार में छह कोयला खदान शामिल हैं. यह समझौता निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर प्रभावी हो जाएगा. कंपनी ने 29 जुलाई, 2023 को शेयर बाजार को एनटीपीसी लि. के निदेशक मंडल से कोयला खनन कारोबार अलग करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की जानकारी दी थी. SJVN सार्वजनिक क्षेत्र की एसजेवीएन लिमिटेड ने पंजाब में 1,200 मेगावाट बिजली का वितरण करने के लिए पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के साथ दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं. सतलज जल विद्युत निगम (SJVN) ने 1200 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए हाल ही में दो बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं. पीएसपीसीएल ने पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली खरीद के लिए निविदाएं जारी की थीं. एसजेवीएन की इकाई एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एसजीईएल) ने 1,000 मेगावाट बिजली आपूर्ति के लिए 2.53 रुपये प्रति यूनिट और शेष 200 यूनिट के लिए 2.75 रुपये प्रति यूनिट की दर का प्रस्ताव दिया है.