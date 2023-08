Stocks in News: फोकस में रहेंगे ONGC, ITC, Patanjali Foods, Tata Motors समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 14 अगस्‍त को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में ONGC, ITC, Patanjali Foods, Tata Motors, HDFC Bank, NMDC, Tata Steel, Bank of Maharashtra, Aurobindo Pharma, Kirloskar Industries, Crompton Greaves, JK Cement, NHPC, Divis Lab, Vodafone Idea, Aster DM Healthcare, Bajaj Healthcare, Easy Trip Planners, GMR Airports Infra, Hindustan Copper, Indiabulls Housing Finance, Jagran Prakashan, KNR Constructions, PC Jeweller, Senco Gold, Swan Energy, Wockhardt जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बेहतर तिमाही नतीजे दिए हैं तो किसी के नतीजे आने वाले हैं. किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी ने मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. ITC के नतीजे आज आज यानी 14 अगस्‍त को ITC, Divis Laboratories, Vodafone Idea, Aster DM Healthcare, Astrazeneca Pharma, Bajaj Healthcare, Easy Trip Planners, GMR Airports Infrastructure, Heranba Industries, Hindustan Copper, Indiabulls Housing Finance, Jagran Prakashan, KNR Constructions, PC Jeweller, Senco Gold, Swan Energy, Uflex, Vivimed Labs और Wockhardt के तिमाही नजीजे आएंगे. ONGC ONGC का मुनाफा जून तिमाही में 34 फीसदी घटकर 10,015 करोड़ रुपये रह गया, जबकि बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 15,206 करोड़ रुपये था. तेल की कीमतों में गिरावट और कम उत्पादन के कारण मुनाफे में कमी हुई. ओएनजीसी ने कच्चे तेल पर प्रति बैरल 76.49 डॉलर कमाए, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह आंकड़ा 108.55 डॉलर प्रति बैरल था. रेवेन्‍यू 20 फीसदी घटकर 33,814 करोड़ रुपये रहा. कच्चे तेल का उत्पादन 3.2 फीसदी घटकर 46 लाख टन रह गया, वहीं गैस उत्पादन 3.3 फीसदी गिरकर 5.04 अरब घन मीटर रहा. Patanjali Foods पतंजलि फूड्स लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही का मुनाफा खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट के काऱण 64 फीसदी घटकर 87.75 करोड़ रुपये रह गया है. खाद्य तेल कंपनी ने बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 241.25 करोड़ रुपये का लाभ कमाया था. जून तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 7,810.50 करोड़ रुपये हो गई, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 7,370.07 करोड़ रुपये थी. Tata Motors टाटा मोटर्स ने कहा कि इस दशक के अंत तक भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की सालाना बिक्री का आंकड़ा 10 लाख इकाई को पार कर सकता है. कंपनी को इस दौरान अपनी कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहन की हिस्सेदारी 50 फीसदी पर पहुंचने की उम्मीद है. देश की प्रमुख वाहन कंपनी वर्तमान में तिमाही आधार पर अपनी कुल बिक्री का 14-15 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों से प्राप्त करती है. कंपनी ने एक लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. HDFC Bank एचडीएफसी बैंक के प्रमुख शशिधर जगदीशन ने कहा कि एचडीएफसी लि. के बैंक में सफल विलय के साथ अब वित्तपोषण एक जोखिम है. इसके अलावा शुद्ध ब्याज मार्जिन भी प्रभावित हो सकता है. हालांकि, उन्होंने भरोसा जताया कि बैंक वित्तपोषण चुनौती से निकलने में सक्षम होगा. जगदीशन ने कहा कि बैंक ने बॉन्ड जारी कर 50,000 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिये शेयरधारकों की मंजूरी मांगी है. Tata Steel टाटा समूह की कंपनी टाटा स्टील अभी किसी अन्य नए अधिग्रहण के लिए उत्सुक नहीं है. कंपनी के सीईओ टी वी नरेंद्रन ने ऐसे समय में यह बयान दिया है जब वेदांता लिमिटेड अपने इस्पात तथा इस्पात बनाने वाले कच्चे माल के कारोबार की समीक्षा व मूल्यांकन कर रही है. वेदांता लिमिटेड ने जून में कहा था कि वह तुरंत समीक्षा शुरू करेगा और अपने कुछ या सभी इस्पात व्यवसायों की संभावित रणनीतिक बिक्री सहित विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला का मूल्यांकन करेगी. JK Cement जेके सीमेंट लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मुनाफा 29.43 फीसदी घटकर 113.46 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी ने बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 160.79 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था. जेके सीमेंट ने शेयर बाजार को बताया कि परिचालन से उसका रेवेन्‍यू जून तिमाही में 21.57 फीसदी बढ़कर 2,762.62 करोड़ रुपये हो गया, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 2,272.38 करोड़ रुपये था. जेके सीमेंट का कुल व्यय 27.58 प्रतशत बढ़कर 2,598.63 करोड़ रुपये हो गया. जेके सीमेंट की कुल कमाई जून तिमाही में सालाना आधार पर 22.16 फीसदी बढ़कर 2,794.22 करोड़ रुपये हो गई.