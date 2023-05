Stocks in News: फोकस में रहेंगे Patanjali Foods, Adani Ports, Coal India, NMDC समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में दिखेगा एक्‍शन

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 31 मई 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Patanjali Foods, Adani Ports, Coal India, NMDC, Torrent Pharma, NHPC, Lupin, Graphite India, Astrazeneca Pharma India, GOCL Corporation, Royal Orchid Hotels, Sona BLW Precision Forgings, Mazagon Dock Shipbuilders, HDFC Life जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी के तिमाही नतीजे आए हैं तो किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. Patanjali Foods खाद्य तेल और रोजमर्रा के उपभोग का सामान बनाने वाली कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड का मुनाफा मार्च, 2023 को समाप्त चौथी तिमाही में 12 फीसदी बढ़कर 263.7 करोड़ रुपये हो गया. एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का मुनाफा 234.43 करोड़ रुपये था. कंपनी की कुल आय बढ़कर 7,962.95 करोड़ रुपये हो गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 6,676.19 करोड़ रुपये थी. Adani Ports अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) का मुनाफा मार्च तिमाही में 2.63 फीसदी बढ़कर 1,140.97 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. देश की सबसे बड़ी एकीकृत लॉजिस्टिक्स कंपनी ने इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,111.63 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. तिमाही के दौरान कंपनी की आय बढ़कर 6,179.12 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 4,739.08 करोड़ रुपये थी. Coal India कोल इंडिया लिमिटेड ने गैर-कोकिंग कोयले की कीमतों में 8 फीसदी की बढ़ोतरी की है. इससे कंपनी को 2,703 करोड़ रुपये का अतिरिक्त रेवेन्‍यू मिलने की उम्मीद है. यह बढ़ोतरी बुधवार से लागू होगी. कोल इंडिया ने कहा कि उसके निदेशक मंडल ने ऊंचे ग्रेड के जी2 से जी10 ग्रेड के कोयले के दाम में वर्तमान में अधिसूचित कीमत पर 8 फीसदी की बढ़ोतरी की है. NMDC सार्वजनिक क्षेत्र की एनएमडीसी ने लौह अयस्क ढेले (लम्प) और चूरे (फाइन्स) की दरें 300 रुपये और 450 रुपये प्रति टन घटा दी हैं. कंपनी ने कहा कि उसने ‘लम्प’ अयस्क की कीमत 3,900 रुपये प्रति टन तथा ‘फाइन्स’ की कीमत 3,560 रुपये प्रति टन निर्धारित की है. ‘लम्प’ उच्च स्तर का लौह अयस्त है जिसमें लोहे (एफई) 65.53 फीसदी होता जबकि फाइन्स में लोहे की मात्रा 64 फीसदी और उससे कम होती है. Torrent Pharma दवा कंपनी टॉरेंट फार्मा ने मार्च, 2023 में समाप्त बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 287 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है. इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 118 करोड़ रुपये था. कंपनी ने कहा कि चौथी तिमाही में आमदनी बढ़कर 2,491 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 2,131 करोड़ रुपये थी. NHPC एनएचपीसी का मुनाफा मार्च तिमाही में 39.40 फीसदी बढ़कर 719.18 करोड़ रुपये हो गया. जबकि मार्च तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 2,228.68 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 2,026.62 करोड़ रुपये थी.