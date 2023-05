Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 6 अप्रैल 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Paytm, Coal India, Adani Ports, RIL, D-Mart, L&T, Bandhan Bank, Bank of Maharashtra, Hero Motocorp, Bajaj Auto, Nykaa, Cholamandalam Investment and Finance Company, Infosys, Equitas Small Finance Bank, RVNL, Dalmia Bharat, Tatva Chintan Pharma Chem, Ujjivan Small Finance Bank जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में निवेश आया है तो वहीं कुछ में स्‍टेक सेल देखने को मिला है.

Paytm

पेटीएम ब्रांड के तहत परिचालन करने वाली डिजिटल वित्तीय सेवा कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस ने मार्च, 2023 की तिमाही में अपने प्‍लेटफॉर्म पर वस्तुओं के सकल बिक्री मूल्य (जीएमवी) में 40 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की और यह 3.62 लाख करोड़ रुपये रहा है. कंपनी ने पिछले साल समान अवधि में 2.59 लाख करोड़ रुपये का जीएमवी दर्ज किया था. कंपनी ने बताया कि पिछली कुछ तिमाहियों में हमारा मुख्य ध्यान भुगतान की मात्रा पर रहा है, जिससे हमें लाभ होता है, चाहे नेट भुगतान मार्जिन हो या फिर सीधे.

Coal India

सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान वह ऊर्जा संयंत्रों को 61 करोड़ टन कोयला आपूर्ति करने का लक्ष्य लेकर चल रही है.। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी ने कोयले आधारित बिजली संयंत्रों को 58.66 करोड़ टन कोयले की आपूर्ति की थी. कंपनी ने बयान में कहा कि ऊर्जा क्षेत्र को सीआईएल 2023-24 में 61 करोड़ टन कोयले की आपूर्ति करेगी. यह 2022-23 की तुलना में 2.34 करोड़ टन या चार फीसदी अधिक है.

Adani Ports

अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकॉनमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) के परिचालन वाले 9 बंदरगाहों पर माल चढ़ाने और उतारने (कार्गो) की गतिविधियां 31 मार्च को समाप्त बीते वित्त वर्ष के दौरान 9 फीसदी स ज्‍यादा बढ़ी हैं. एपीएसईजेड ने कहा कि मार्च में कंपनी ने करीब 3.2 करोड़ टन माल चढ़ाया और उतारा गया, जो सालाना आधार पर 9.5 फीसदी अधिक है. जुलाई, 2022 के बाद से यह पहली बार है जब यह आंकड़ा 3 करोड़ टन के पार पहुंचा है.

RIL

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसकी दूरसंचार इकाई जियो इन्फोकॉम ने विदेशी मुद्रा लोन के रूप में विभिन्न बैंकों के समूह से दो बार में कुल 5 अरब डॉलर जुटाए हैं, जो भारत के कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ा सिंडिकेट कर्ज (बैंकों/वित्तीय संस्थानों के समूह से लिया गया लोन) है. सूत्रों ने बताया कि पिछले सप्ताह रिलायंस ने 55 बैंकों से तीन अरब डॉलर जुटाए थे, वहीं रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने 18 बैंकों से अतिरिक्त दो अरब डॉलर का कर्ज लिया है. उन्होंने बताया कि 3 अरब डॉलर का कर्ज 31 मार्च तक लिया जा चुका था जबकि 2 अरब डॉलर इसी हफ्ते मंगलवार को जुटाए गए हैं.

D-Mart

हाइपरमार्केट चेन ऑपरेटर ने मार्च वित्त वर्ष 23 को समाप्त तिमाही के लिए 10,337.12 करोड़ रुपये के परिचालन से स्टैंडअलोन राजस्व दर्ज किया है, जो Q4FY22 में 8,606 करोड़ रुपये के राजस्व से 20 फीसदी अधिक है. मार्च 2023 तक कंपनी के स्टोर्स की कुल संख्या 324 थी.

Bandhan Bank

बंधन बैंक का कुल जमा पिछले वित्त वर्ष यानी 2022-23 की चौथी मार्च तिमाही में 12.2 फीसदी बढ़कर 1,08,069 करोड़ रुपये रहा. बैंक ने बुधवार को बयान में कहा कि 31 मार्च को समाप्त तिमाही के दौरान उसका ऋण या अग्रिम सालाना आधार पर 9.8 फीसदी बढ़कर 1,09,112 करोड़ रुपये रहा. कोलकाता के इस बैंक ने कहा कि उसका चालू खाता, बचत खाता (कासा) मार्च तिमाही में छह फीसदी की वृद्धि के साथ 42,471 करोड़ रुपये रहा. वहीं इस दौरान उसकी थोक जमा 42.2 फीसदी बढ़कर 31,125 करोड़ रुपये हो गई. वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में यह 21,890 करोड़ रुपये रही थी.

Bank of Maharashtra

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) का लोन आवंटन बीते वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही (जनवरी-मार्च, 2023) में 29.59 फीसदी बढ़कर 1.75 लाख करोड़ रुपये हो गया. इससे पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 1.35 लाख करोड़ रुपये था. बीओएम ने शेयर बाजार को बताया कि मार्च तिमाही में उसका कुल कारोबार 21.38 फीसदी वृद्धि के साथ 4 लाख करोड़ रुपये को पार कर 4.09 लाख करोड़ रुपये हो गया. पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 3.37 लाख करोड़ रुपये था. कुल जमाएं 15.7 फीसदी बढ़कर 2.34 लाख करोड़ रुपये हो गईं, जो पिछले साल समान अवधि में 2.02 लाख करोड़ रुपये थीं.

Hero Motocorp

दोपहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ने बुधवार को अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) की घोषणा की. हीरो मोटोकॉर्प ने बयान में कहा कि इस योजना को संगठन को चुस्त और ‘भविष्य के लिए तैयार’ करने के लिए लाया जा रहा है. कंपनी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इससे एक चुस्त और अधिक उत्पादक संगठन के जरिये कंपनी की दक्षता में सुधार होगा.

Bajaj Auto

बजाज ऑटो लिमिटेड की कुल बिक्री सालाना आधार पर 2 फीसदी गिरकर 2,91,567 इकाई रह गई. पिछले वर्ष समान महीने में कंपनी के 2,97,188 वाहन बिके थे. बजाज ऑटो ने एक बयान में कहा कि उसकी कुल घरेलू बिक्री मार्च 2022 की 1,26,752 इकाई की तुलना में मार्च 2023 में 47 फीसदी की बढ़त के साथ 1,86,522 पर पहुंच गई. निर्यात 38 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,05,045 रहा है जो एक साल पहले समान अवधि में 1,70,436 इकाई था.