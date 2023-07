Paytm: निचले स्तरों से 94% मजबूत हो चुका है शेयर, ये तेजी रहेगी जारी, 1050 रु पर जाएगा स्टॉक

Paytm Stock Price: पेटीएम ने हाल के सालों में पेमेंट प्रॉसेसिंग चार्ज, मार्केटिंग एक्टिविटीज और प्रचार खर्चों में कमी की है.

Paytm Stock: पेटीएम के बिजनेस आउटलुक में सुधार हो रहा है और जल्द ही यह मुनाफे में आ सकती है.

Paytm Stock Price: शेयर बाजार की हालिया रैली में Paytm (One 97 Communications) के शेयरों में भी शानदार तेजी देखने को मिली है. शेयर अपने 1 साल के लो से करीब 94 फीसदी मजबूत हो चुका है. शेयर 24 नवंबर 2022 को 439 रुपये के भाव पर था जो अब बढ़कर 850 रुपये के आस पास ट्रेड कर रहा है. 19 जून 2023 को शेयर 915 रुपये पर पहुंच गया था, जो एक साल का हाई है. फिलहाल एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि कंपनी के बिजनेस आउटलुक में लगातार सुधार हो रहा है और जल्द ही यह मुनाफे में आ सकती है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर में 1050 रुपये के टारगट के साथ निवेश की सलाह दी है. बाजार में रिकॉर्ड तोड़ तेजी, निवेश के लिए चुनें 16 बेस्‍ट लार्जकैप, मिडकैप और स्‍मॉलकैप स्‍टॉक, कराएंगे कमाई तिमाही मर्चेंट एडिशन रन-रेट ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि Paytm ने तिमाही मर्चेंट एडिशन रन-रेट को 10 लाख से अधिक बनाए रखा है और मई में डिप्‍लॉय डिवाइसेज की कुल संख्या बढ़कर 75 लाख (118 फीसदी सालाना ग्रोथ) हो गई है. इसके चलते मजबूत ट्रांजेक्‍शन वॉल्‍यूम देखने को मिल सकता है. वहीं मर्चेंट और कंज्‍यूमर लोन में हेल्‍दी ग्रोथ को भी बढ़ावा मिलेगा. ब्रोकरेज का कहना है कि 1QFY23 में 22,200 करोड़ रुपये के वैल्‍यू के लोन एनुअलाइज्‍ड रन-रेट से, कंपनी अप्रैल-मई में 60,000 करोड़ रुपये के एनुअल रन-रेट तक पहुंच गई है, और यह उसके अनुमान से अधिक है. टेक्‍नोलॉजी सिस्‍टम अपग्रेड के चलते मर्चेंट लोन में भी मई में सुधार हुआ है. कोर पेमेंट बिजनेस की प्रॉफिटैबिलिटी ब्रोकरेज का कहना है कि Paytm के कोर पेमेंट बिजनेस की प्रॉफिटैबिलिटी इसके फाइनेंशियल सर्विसेज डिविजन द्वारा और भी बढ़ गई है, जिसे हायर कांर्टिब्‍यूशन मार्जिन से लाभ होता है. फाइनेंशियल सर्विसेज के रेवेन्‍यू का मिश्रण वित्त वर्ष 2023 में बढ़कर 19 फीसदी हो गया है, जो वित्त वर्ष 2019 में सिर्फ 4 फीसदी था. ब्रोकरेज का कहना है कि GMV, मर्चेंट एक्विजिशन और क्रॉस सेल रेट में तेज गोथ के साथ हमारा अनुमान है कि कंपनी रेवेन्‍यू वित्त वर्ष 2023-25 के दौरान 75 फीसदी सीएजीआर रहेगा. वहीं वित्त वर्ष 2025 तक यह मिश्रण 32 फीसदी तक पहुंच जाएगा. Senco Gold IPO: इस शेयर से आपके पोर्टफोलियो की बढ़ेगी चमक! क्यों करना चाहिए सब्सक्राइब? कंपनी के खर्चों में आई कमी लागत के मोर्चे पर, Paytm ने हाल के सालों में पेमेंट प्रॉसेसिंग चार्ज, मार्केटिंग एक्टिविटीज और प्रचार खर्चों में कमी देखी गई है. डायरेक्‍ट एक्‍सपेंस वित्त वर्ष 2023 में रेवेन्‍यू का 51 फीसदी हो गया है, जो वित्त वर्ष 2019 में 162 फीसदी था. इसी तरह, इनडायरेक्‍ट एक्‍सपेंस वित्त वर्ष 2019 में 69 फीसदी से घटकर रेवेन्‍यू के 51 फीसदी पर आ गया है. मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि Paytm ग्रोथ और मर्चेंट बेस के विस्तार में निवेश करना जारी रखेगा, लेकिन ऑपरेटिंग लीवरेज में सुधार से प्रॉफिटैबिलिटी में मदद मिलेगी. Paytm: इश्‍यू प्राइस से अभी भी भारी डिस्‍काउंट साल 2021 का सबसे चर्चित IPO होने के बाद भी Paytm के स्टॉक ने लंबे समय तक निवेशकों को निराश किया. कंपनी का स्टॉक अभी 850 रुपये पर है जो इश्यू प्राइस से करीब 60 फीसदी कम है. कंपनी का शेयर 18 नवंबर 2021 को बाजार में लिस्ट हुआ था. इश्यू प्राइस 2150 रुपये की तुलना में यह 1955 रुपये पर लिस्ट हुआ और लिस्टिंग डे पर 27 फीसदी गिरकर 1564 रुपये पर बंद हुआ. आईपीओ के हाई वैल्युएशन को इस गिरावट के पीछे जिम्मेदार माना जा रहा है. वहीं कंपनी के मुनाफे को लेकर भी कुछ तस्वीर साफ नहीं हो पाई है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)