Stocks in News: फोकस में रहेंगे PFC, Vodafone Idea, Adani Power, Indigo समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Trending Stocks Today: वोलेटाइल मार्केट में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (Pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 17 अगस्‍त को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में PFC, Vodafone Idea, Adani Power, Aurobindo Pharma, Indigo, IRFC, Coal India, Powergrid Corporation, JSW Energy, Paytm, JSW Energy, Cipla, Essar Shipping, GI Engineering Solutions, Alpa Lab, Religare Enterprises, Wockhardt जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बेहतर तिमाही नतीजे दिए हैं तो किसी के नतीजे आने वाले हैं. किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी ने मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. PFC सार्वजनिक क्षेत्र की पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) की पहली पूर्णकालिक महिला चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के तौर पर परमिंदर चोपड़ा ने कार्यभार संभाल लिया है. कंपनी ने कहा कि परमिंदर चोपड़ा को 14 अगस्त 2023 से भारत सरकार ने पीएफसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. इससे पहले, वह 1 जून, 2023 से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थीं और पीएफसी में एक जुलाई, 2020 से निदेशक (वित्त) थीं. Vodafone Idea कर्ज के भारी बोझ से दबी दूरसंचार सेवा कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) ने स्पेक्ट्रम नीलामी किस्त के तौर पर 1680 करोड़ रुपये चुकाने के लिए 30 दिनों की मोहलत मांगी है. वीआईएल के मुख्य वित्तीय अधिकारी मूर्ति जी वी ए एस ने तिमाही नतीजों पर चर्चा के दौरान यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि हमने दूरसंचार मंत्रालय को भेजे गए पत्र में कहा है कि 2022 की स्पेक्ट्रम नीलामी के तहत 1,680 करोड़ रुपये की नीलामी किस्त के भुगतान के लिए 30 दिनों की मोहलत दी जाए, हम यह राशि ब्याज के साथ चुका देंगे. Adani Power अमेरिकी निवेश कंपनी जीक्यूजी पार्टनर्स एवं कुछ अन्य निवेशकों ने अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर में 1.1 अरब डॉलर के निवेश के साथ 8.1 फीसदी हिस्सेदारी ली है. शेयर बाजार पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, जीक्यूजी पार्टनर्स एवं अन्य निवेशकों ने 31.2 करोड़ शेयरों की थोक खरीदारी कर यह हिस्सेदारी हासिल की है. यह बाजार से शेयर खरीद के सबसे बड़े सौदों में से एक है. यह सौदा 279.17 रुपये प्रति शेयर के औसत भाव पर हुआ है. Aurobindo Pharma फार्मा कंपनी ViiV हेल्थकेयर के स्वैच्छिक लाइसेंस के तहत लोअर और मिडिल क्‍लास इनकम वाले देशों में HIV से पीड़ित बच्चों के लिए HIV ट्रिपल कॉम्बिनेशन प्रोडक्‍ट लॉन्च करने के लिए तैयार है. यह abacavir, dolutegravir और lamivudine के फिक्‍स्‍ड डोज कॉम्बिनेशन के फैलाने योग्य टैबलेट फॉर्मूलेशन के लिए यूएसएफडीए की अस्थायी मंजूरी पाने वाला पहला जेनेरिक है. Indigo इंडिगो एयरलाइन का परिचालन करने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन की प्रवर्तक शोभा गंगवाल ने करीब 2.9 फीसदी हिस्सेदारी 2800 करोड़ रुपये से अधिक राशि में बेच दी. यह सौदा खुले बाजार में लेन-देन के जरिये हुआ. शोभा गंगवाल कंपनी के सह-संस्थापक राकेश गंगवाल की पत्नी हैं. शेयर की बिक्री तीन थोक सौदों में की गयी. बीएसई में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार शोभा गंगवाल के 3,841,121 शेयर 2424.21 रुपये प्रति इक्विटी के भाव पर जबकि 3,841,120 शेयर दो बार में 2440.92 रुपये और 2427.09 रुपये प्रति इक्विटी के भाव पर बेचे गए. IRFC सरकार चालू वित्त वर्ष में बिक्री पेशकश (ओएफएस) के माध्यम से भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है. क अधिकारी ने यह जानकारी दी है. भारतीय रेलवे की वित्तीय इकाई में सरकार की हिस्सेदारी 86.36 फीसदी है.अधिकारी ने कहा कि निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) और रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की सदस्यता वाले एक अंतरमंत्रालयी समूह (आईएमजी) ने हिस्सेदारी बिक्री की मात्रा पर निर्णय लेने के लिए परामर्श शुरू कर दिया है.