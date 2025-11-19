Lodha Developer Stocks : रियल्टी स्टॉक लोढ़ा डेवलपर्स दे सकता है 58% रिटर्न, मोतीलाल ओसवाल ने गिनाए पॉजिटिव फैक्टर्स

Motilal Oswal on Lodha Developers Stocks : ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने रियल्टी सेक्टर स्टॉक लोढ़ा डेवलपर्स में 58 फीसदी अपसाइड की उम्मीद जताई है. स्टॉक पर 1,888 रुपये टारगेट प्राइस रखते हुए BUY रेटिंग दोहराई है. स्टॉक का करंट प्राइस 1,192 रुपये है. ब्रोकरेज का कहना है कि लोढ़ा डेवलपर्स की प्री-सेल्स में 22% की सालाना ग्रोथ (CAGR) होने की उम्मीद है. यह मजबूत कलेक्शंस और कम कर्ज के चलते संभव होगा, जबकि कंपनी लगभग 250 अरब रुपये की एग्रेसिव लैंड खरीद भी कर रही है.

Groww : 5 दिन में करीब डबल रिटर्न के बाद प्रॉफिट बुकिंग शुरू, शेयर में आज 10% का लगा लोअर सर्किट

Advertisment

तेजी से बढ़ रहा है कारोबार

पुणे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और यहां बिक्री में 40% सालाना ग्रोथ की उम्मीद है. बेंगलुरु में कंपनी ने अपना पायलट चरण पूरा कर लिया है और अब ग्रोथ फेज में प्रवेश कर चुकी है. कंपनी को उम्मीद है कि दशक के अंत तक वह यहां 12% मार्केट शेयर हासिल कर लेगी. इसके अलावा, कंपनी NCR में भी एक नया पायलट शुरू करने की तैयारी में है.

Tata Motors PV vs CV: किस डिवीजन के स्टॉक में ज्यादा पोटेंशियल? निवेशकों के लिए बड़ा सवाल

कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पोर्टफोलियो का विस्तार

कंपनी (Lodha Developers) अपने कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को बढ़ा रही है ताकि रेंटल इनकम तेजी से बढ़ सके. Palava प्रोजेक्ट की मजबूत ग्रोथ है और बिक्री भी 20% YoY बढ़ने की उम्मीद है. यह ग्रोथ Airoli-Katai टनल के FY26 के अंत तक पूरा होने और इलाके में जारी अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से मिलेगी.

कंपनी लगातार नए प्रोजेक्ट्स खरीद रही है, जिससे लंबे समय तक बिजनेस की स्थिरता बनी रहती है. समय पर और अनुशासन के साथ काम पूरा करने की इसकी क्षमता सुनिश्चित करती है कि यह ग्रोथ आगे भी जारी रहे.

Excelsoft Technologies IPO : क्या 500 करोड़ के आईपीओ पर लगाएं दांव, ब्रोकरेज ने किया मिक्स रिव्यू

वैल्युएशन और व्यू : ग्रोथ पूरी तरह ट्रैक पर

ब्रोकरेज के अनुसार कंपनी ने अपने सभी मुख्य बिजनेस क्षेत्रों में स्थिर प्रदर्शन दिया है. आने वाले समय में मजबूत ग्रोथ और कंसोलिडेशन अवसरों का लाभ उठाने के लिए यह तैयार है. हमें उम्मीद है कि कंपनी की यह मजबूत ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहेगी.

Palava में कंपनी के पास कुल 600 मिलियन स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट पोटेंशियल है. ब्रोकरेज का मानना है कि इसका कुछ हिस्सा इंडस्ट्रियल लैंड सेल के जरिए मोनेटाइज किया जाएगा. 250msf रेजिडेंशियल लैंड की कुल कीमत अगले 30 साल में 637 अरब रुपये हो सकती है.

Palava के बाहर के रेजिडेंशियल बिजनेस को ब्रोकरेज ने DCF आधारित तरीके से वैल्यू किया है, जिससे लगभग 549 अरब रुपये का वैल्यू निकलता है, 11.1% WACC मानकर.