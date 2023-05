रेखा झुनझुनवाला ने इस स्‍मालकैप पर लगाया दांव, 5 साल में 870% दे चुका है रिटर्न, इन दिग्‍गज निवेशकों के पास भी है ये शेयर

Raghav Productivity Enhancers का शेयर निवेशकों के लिए मल्‍टीबैगर साबित हुआ है. बीते 5 साल में शेयर का रिटर्न करीब 870 फीसदी रहा है.

Jhunjhunwala Portfolio: लिब्रिटी इन्‍वेस्‍टर्स रेखा झुनझुनवाला ने अपने पोर्टफोलियो में एक नया शेयर जोड़ा है.