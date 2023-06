झुनझुनवाला पोर्टफोलियो के 3 शेयरों में कमाई का मौका, 1 साल में मिल सकता है 42% तक रिटर्न

Rekha Jhunjhunwala Portfolio: रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में अभी कुल 29 शेयर हैं, जिनकी करंट वैल्‍यू 31,944.4 करोड़ है.

Rekha Jhunjhunwala: सेलिब्रिटी निवेशक रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल कुछ शेयर फंडामेंटली मजबूत दिख रहे हैं.

Rekha Jhunjhunwala Portfolio: शेयर बाजार के दिग्‍गज निवेशक रहे राकेश झुनझुनवाला का स्‍टॉक पोर्टफोलियो अब उनकी वाइफ रेखा झुनझुनवाला मैनेज कर रही हैं. उनके पोर्टफोलियो में अभी कुल 29 शेयर हैं, जिनकी करंट वैल्‍यू 31,944.4 करोड़ है. इसमें कई शेयर ऐसे हैं, जिनके फंडामेंटल बेहद मजबूत नजर आ रहे हैं और आगे उनमें एक्‍सपर्ट औक्‍र ब्रोकरेज हाउस बेहतर रिटर्न का अनुमान जता रहे हैं. अगर आप भी झुनझुनवाला पोर्टफोलियो से निवेश के लिए कुछ ऐसे ही शेयरों की तलाश में हैं तो इन पर नजर रख सकते हैं. इनमें 2 बैंक और एक ऑटो शेयर शामिल हैं. Tata Motors ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने Tata Motors में निवेश की सलाह दी है और इसके लिए टारगेट प्राइस 650 रुपये रखा है. करंट प्राइस के लिहाज से इसमें 14% रिटर्न मिलने की गुंजाइश है. रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में कंपनी के 52,256,000 शेयर हैं यानी करीब 1.6 फीसदी हिस्‍सेदारी. उनके पोर्टफोलियो में इन शेयरों की मौजूदा वैल्‍यू 2,955.9 करोड़ रुपये है. ब्रोकरेज का कहना है कि सप्‍लाई साइड की बात करें तो हेल्‍दी रिकवरी देखने को मिल रही है. खासतौर से JLR की सप्‍लाई बेहतर हुई है. कमर्शियल व्‍हीकल अपसाइकिल और पैसेंजर व्‍हीकल में स्‍टेबल ग्रोथ का भी फायदा कंपनी को मिलेगा. वहीं FCF में शॉर्प इंप्रूवमेंट है और कंपनी के कर्ज में भी कमी आ रही है. शेयर अभी 19.2x/16.7x FY24E/FY25E कंसो P/E और 4.9x/4.2x EV/EBITDA पर ट्रेड कर रहा है. Canara Bank ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने Canara Bank में 400 रुपये के टारगेट के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 315 रुपये के लिहाज से इसमें 27 फीसदी रिटर्न मिलने की उम्‍मीद है. ब्रोकरेज के अनुसार NII ग्रोथ सालाना आधार पर 23 फीसदी रही है, हालांकि अनुमान से यह कुछ कम है. लोन ग्रोथ बेहतर है और इसमें सालाना आधार पर 18 फीसदी का इजाफा हुआ है. डिपॉजिट ग्रोथ 9 फीसदी सालाना रही है. CASA डिपॉजिट में हायर ग्रोथ के चलते डिपॉजिट ग्रोथ बेहतर रही. रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में कंपनी के 37,597,600 शेयर हैं यानी करीब 2.1 फीसदी हिस्‍सेदारी. उनके पोर्टफोलियो में इन शेयरों की मौजूदा वैल्‍यू 1,184.3 करोड़ रुपये है. Karur Vysya Bank ब्रोकरेज हाउस एमके ग्‍लोबल ने करूर व्‍यासा बैंक में 155 रुपये के टारगेट के लिहाज से निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 109 रुपये के लिहाज से इसमें 42 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज का कहना है कि KVB ने मजबूत तिमाही नतीजे पेश किए हैं और PAT 340 करोड़ रहा है, जो अनुमान से बेहतर है. मार्जिन 4.4 फीसदी पर स्‍टेबल है, रिटेन ऑफ अकाउंट्स से हायर रिकवरी देखने को मिली है. एसेट क्‍वालिटी लगातार बेहतर हो रही है. हालांकि ग्रॉस क्रेडिट ग्रोथ ने कुछ निराश किया है. अनुमान है कि बैंक का RoA/RoE FY24-26E के दौरान1.5-1.4% और 15% रह सकता है. बैंक का रिटर्न रेश्‍यो बेहतरीन है और अनुभवी मैनेजमेंट का इसे फायदा मिल रहा है. रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में कंपनी के 23,151,719 शेयर हैं यानी करीब 2.9 फीसदी हिस्‍सेदारी. उनके पोर्टफोलियो में इन शेयरों की मौजूदा वैल्‍यू 252.7 करोड़ रुपये है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)