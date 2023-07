Reliance Jio Q1 Results: रिलायंस जियो का मुनाफा 12.1% बढ़ा, जून तिमाही में 4,863 करोड़ रुपये रहा नेट प्रॉफिट

Reliance Jio Q1 Results: पहली तिमाही में रिलायंस जियो की कुल आय बढ़कर 24,127 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 21,995 करोड़ रुपये रही थी.

Reliance Jio Q1FY24 Results : रिलायंस जियो ने शुक्रवार को अपने जून तिमाही के नतीजों का एलान कर दिया. (FILE PHOTO : REUTERS)