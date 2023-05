Reliance Jio FY23Q4: नेट प्रॉफिट 13% बढ़कर 4,716 करोड़ हुआ, ऑपरेशनल रेवेन्यू भी 12% बढ़ा

Reliance Jio FY23Q4: नेट प्रॉफिट 13% बढ़कर 4,716 करोड़ हुआ, ऑपरेशनल रेवेन्यू भी 12% बढ़ा

Reliance Jio FY23Q4: रिलायंस जियो का मार्च 2023 की समाप्त चौथी तिमाही में नेट प्रॉफिट 13 फीसदी बढ़कर 4,716 करोड़ रुपये हो गया.

Reliance Jio FY23Q4:रिलायंस जियो ने एक साल पहले की अवधि में 4,173 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया था. जियो ने एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी.

Reliance Jio FY23Q4: देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने वित्त वर्ष 2023 के चौथे तिमाही का रिजल्ट शुक्रवार को घोषित कर दिया है. रिलायंस जियो का मार्च 2023 की चौथी तिमाही में नेट प्रॉफिट 13 फीसदी बढ़कर 4,716 करोड़ रुपये हो गया. रिलायंस जियो ने एक साल पहले की अवधि में 4,173 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया था. जियो ने एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी. ऑपरेशनल रेवेन्यू 12% बढ़ा रिपोर्ट की गई तिमाही में कंपनी की ऑपरेशनल रेवेन्यू मार्च 2022 की तिमाही में 20,945 करोड़ रुपये से लगभग 12 फीसदी बढ़कर 23,394 करोड़ रुपये हो गया. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए, कंपनी का नेट प्रॉफिट 2021-22 में 14,817 करोड़ रुपये से लगभग 23 फीसदी बढ़कर 18,207 करोड़ रुपये हो गया. 2021-22 में 76,977 करोड़ रुपये की तुलना में पिछले वित्त वर्ष में ऑपरेशन से हुआ एनुअल इनकम लगभग 18 फीसदी बढ़कर 90,786 करोड़ रुपये हो गया. कितना रहा EBITDA वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में जियो का EBITDA, जिसे कुल आमदनी भी कहते हैं वो QoQ यानी तिमाही-दर-तिमाही आधार पर 1.7 फीसदी बढ़कर 12,210 करोड़ रुपये हो गया है. जबकि, दिसंबर 2022 तिमाही में कंपनी का EBITDA 12009 करोड़ रुपये था. सालाना आधार पर रिलायंस जियो का EBITDA मार्च तिमाही में 15.7 फीसदी बढ़कर 12,210 करोड़ रुपया हो गया है. पिछले साल की इसी तिमाही में EBITDA 10.554 करोड़ रुपये था.