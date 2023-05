Stocks in News: फोकस में रहेंगे RIL, Paytm, Adani Enterprises, Coal India समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

Stocks in Focus Today: पॉजिटिव ट्रिगर के चलते कुछ शेयर फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Stocks in News: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं.

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 5 मई 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में RIL, Adani Enterprises, HDFC, Coal India, Tata Power, Paytm, Adani Power, TVS Motors, Dabur India, IEX, Hero Motocorp, Adani Ports, Britannia, Ajanta Pharma, Alembic Pharma, Bharat Forge, DCB Bank, Federal Bank, Gujarat Fluorochemicals, Marico, Symphony, UBI, BOI, 3i Infotech, Aether Industries, Gujarat Ambuja Exports, Zen Tech जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बेहतर तिमाही नतीजे जारी किए हैं तो किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. Paytm, Adani Power के तिमाही नतीजे आज आज यानी 5 मई 2023 को Paytm और Adani Power के तिमाही नतीजे आएंगे. इनके अलावा आज Britannia Industries, Ajanta Pharma, Alembic Pharma, Bharat Forge, DCB Bank, Equitas SFB, Federal Bank, Gujarat Fluorochemicals, Marico, Piramal Enterprises, Symphony और Windlas Biotech के भी नतीजे जारी किए जाएंगे. 6 मई को इन कंपनियों के नतीजे शनिवार 6 मई को Union Bank of India, Bank of India, 3i Infotech, ADF Foods, Aether Industries, Gujarat Ambuja Exports, TVS Electronics और Zen Tech के तिमाही नतीजे आएंगे. RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरधारकों, ऋणदाताओं ने कंपनी की वित्तीय सेवा इकाई रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (आरएसआईएल) को अलग करने की योजना को मंजूरी दे दी है. रिलायंस ने शेयर बाजार को बताया कि इस संबंध में 2 मई को हुई शेयरधारकों की बैठक में वित्तीय सेवा इकाई को अलग करने के पक्ष में 99.99 फीसदी मत पड़े. बिना गारंटी वाले लगभग 99.99 फीसदी ऋणदाताओं ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया, जबकि गारंटी वाले 100 फीसदी इस प्रस्ताव के पक्ष में थे. Adani Enterprises अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का मुनाफा मार्च तिमाही में 137 फीसदी बढ़कर 722.48 करोड़ रुपये रहा है. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 304.32 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. कंपनी की आय मार्च तिमाही में बढ़कर 31,716.40 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले इसी तिमाही में 25,141.56 करोड़ रुपये थी. पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी का मुनाफा 218 फीसदी बढ़कर 2,473 करोड़ रुपये रहा. HDFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड ने ब्याज आय बढ़ने से वित्त वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही में 4,425 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 3,700 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. पूरे वित्त वर्ष में कंपनी का मुनाफा 16,239 करोड़ रुपये रहा जो वित्त वर्ष 2022 के 13,742.18 करोड़ रुपये की तुलना में 18 फीसदी अधिक है. Coal India कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के अगले प्रमुख के रूप में चयनित पी एम प्रसाद ने कहा कि सीआईएल वर्ष 2025-26 तक विभिन्न परियोजनाओं पर 91,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसमें से 36,000 करोड़ रुपये कोयला गैसीकरण परियोजनाओं पर खर्च किए जाएंगे, जबकि 46,000 करोड़ रुपये खनन विकास एवं परिचालन (एमडीओ) और अन्य अनुबंधों पर लगाए जाएंगे. Tata Power टाटा पावर का मार्च तिमाही में मुनाफा 48 फीसदी बढ़कर 939 करोड़ रुपये पहुंच गया. मुख्य रूप से रेवेन्‍यू बढ़ने से कंपनी का मुनाफा बढ़ा है. कंपनी का रेवेन्‍यू 6 फीसदी बढ़कर 12,755 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 12,085 करोड़ रुपये था. कंपनी के निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए शेयरधारकों को 1 रुपये प्रति इक्विटी शेयर पर 2 रुपये (200 फीसदी) के डिविडेंड की सिफारिश की है.