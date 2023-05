Stocks in News: फोकस में रहेंगे RIL, Ashok Leyland, Wipro, Hindalco, Nykaa समेत ये शेयर, इंट्राडे में रखें नजर

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट बनने के चलते कुछ शेयरों में आज हलचल रहेगी. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Stocks in News: वोलेटाइल मार्केट में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं.

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 24 मई 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में RIL, Ashok Leyland, Wipro, Hindalco, NALCO, Nykaa, Bajaj Electricals, JSW Energy, Adani Group Stocks, Sansera Engineering, Dynamic Cables, SJVN, Oil India, Ashoka Buildcon, Bayer Cropscience, Brigade Enterprises, Cummins India, Fine Organic Industries, Gujarat Pipavav Port, ICRA, India Cements, IRCON, The Phoenix Mills, Trident, Titagarh Wagons जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी के तिमाही नतीजे बेहतर आए हैं तो किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. आज Hindalco, Nykaa के नतीजे आज यानी 24 मई 2023 को कुछ कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी करने जा रही हैं. इनमें Hindalco, NALCO और Nykaa शामिल हैं. इनके अलावा Oil India, Ashoka Buildcon, Bayer Cropscience, Brigade Enterprises, Cummins India, Fine Organic Industries, Gujarat Pipavav Port, ICRA, India Cements, IRCON, The Phoenix Mills, Trident और Titagarh Wagons के भी नतीजे आज आएंगे. RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल आर्म रिलायंस रिटेल ने जियो मार्ट से 700 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. उद्योग से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी. ईशा अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस रिटेल ने जर्मनी की खुदरा कंपनी मेट्रो एजी के भारतीय थोक कारोबार इकाई के 2,700 करोड़ रुपये में अधिग्रहण के बाद उसके एकीकरण में जुटी है. सूत्रों के अनुसार, इस अधिग्रहण के बाद मेट्रो के कर्मचारियों को रिलायंस रिटेल में स्थानातंरित किया गया है. Ashok Leyland कमर्शियल वाहन विनिर्माता अशोक लेलैंड का जनवरी-मार्च, 2023 की तिमाही में मुनाफा 5 गुना बढ़कर 802.71 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. इससे पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 157.85 करोड़ रुपये रहा था. अशोक लेलैंड की परिचालन आय बढ़कर 13,202.55 करोड़ रुपये हो गई जबकि जनवरी-मार्च 2022 की तिमाही में यह 9,926.97 करोड़ रुपये रही थी. Wipro आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी विप्रो ने दुनिया भर के ग्राहकों के लिए उन्नत जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) क्षमताओं को लाने के लिए Google क्लाउड के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया है. यह जनरेटिव एआई को इसकी क्षमताओं, एक्सीलरेटर, आईपी और समाधानों के संपूर्ण सूट में एकीकृत करेगा. JSW Energy जेएसडब्ल्यू एनर्जी का मार्च तिमाही का मुनाफा 68 फीसदी घटकर 272 करोड़ रुपये रहा है. इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 864 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. कंपनी की आय 6 फीसदी बढ़कर 2,806 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 2,655 करोड़ रुपये थी. Adani Group Stocks अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार 3 दिन से तेजी है. मंगलवार के कारोबार में ज्‍यादातर शेयरों में अपर सर्किट लगा. फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज में इंट्राडे के दौरान 19 फीसदी तक तेजी आई. 3 दिनों की तेजी में ग्रुप के कुल बाजार मूल्यांकन में 1,77,927.29 करोड़ रुपये की बढ़त दर्ज की गई. सभी लिस्‍टेड कंपनियों का मार्केट कैप बढ़कर 10,79,497.65 करोड़ रुपये हो गया.