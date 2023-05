Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 24 अप्रैल 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में RIL, IndusInd Bank, Macrotech Developers, Yes Bank, ICICI Bank, HDFC Bank, JSW Energy, Hindustan Zinc, Tejas Networks, Maruti Suzuki, HDFC AMC, Welspun Enterprises, Century Textiles, Bank of Maharashtra, Persistent Systems, NELCO, Tata Teleservices (Maharashtra) जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में निवेश आया है तो वहीं कुछ में स्‍टेक सेल देखने को मिला है.

आज IndusInd Bank के नतीजे

आज 24 अप्रैल को निजी सेक्‍टर के लेंडर IndusInd Bank के तिमाही नतीजे आएंगे. वहीं Century Textiles & Industries, Bank of Maharashtra, Persistent Systems, Mahindra Logistics, IIFL Securities, NELCO, Tamilnad Mercantile Bank, Trident Texofab और Tata Teleservices (Maharashtra) भी आज अपने नतीजे जारी करने जा रही हैं.

RIL

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) का मुनाफा वित्त वर्ष 2022-23 की मार्च तिमाही में 19 फीसदी बढ़कर 19,299 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी का यह अब तक का सर्वाधिक तिमाही लाभ है. तेल एवं पेट्रो रसायन कारोबार से आय बढ़ने और रिटेल व टेलिकॉम की मजबूत ग्रोथ से रिकॉर्ड मुनाफा आया है. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 16203 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. अमेरिका से आयात किए जाने वाले इथेन के दाम में नरमी आने से कंपनी को राहत मिली. कुल आय बढ़कर 2.19 लाख करोड़ रुपये हो गई जो पिछले वर्ष 2.14 लाख करोड़ रुपये थी. तिमाही आधार पर मुनाफा 22 फीसदी बढ़ा है.

Macrotech Developers

रियल एस्टेट फर्म मैक्रोटेक डेवलपर्स का चौथी तिमाही में मुनाफा 39 फीसदी बढ़कर 744.36 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी ने शेयरधारकों के लिए 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की घोषणा भी की. कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि जनवरी-मार्च 2022 में उसका शुद्ध लाभ 535.46 करोड़ रुपये था. मैक्रोटेक डेवलपर्स लोढ़ा ब्रांड नाम से प्रॉपर्टी बेचती है और देश की प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों में शामिल है. कुल आय घटकर 3,271.71 करोड़ रुपये रह गई. यह आंकड़ा एक साल पहले समान अवधि में 3,481.92 करोड़ रुपये था.

Yes Bank

निजी क्षेत्र के यस बैंक का मार्च तिमाही में मुनाफा 45 फीसदी घटकर 202 करोड़ रुपये रह गया. बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि पूरे वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान मुनाफा 32.7 फीसदी घटकर 717 करोड़ रुपये रहा है. बैंक की मार्च तिमाही में शुद्ध ब्याज आय 15.4 फीसदी बढ़कर 2,105 करोड़ रुपये हो गई. ब्याज मार्जिन 0.30 फीसदी बढ़कर 2.8 फीसदी हो गया. लोन ग्रोथ 12 फीसदी से अधिक रही. बैंक की कुल डिपॉजिट में 10 फीसदी ग्रोथ रही. कर्ज के लिए प्रावधान बढ़ाने के चलते मार्च तिमाही और पूरे वित्त वर्ष के दौरान उसके मुनाफे पर असर पड़ा. ब्याज आय 15.4 फीसदी बढ़कर 2,105 करोड़ रुपये रही.

ICICI Bank

निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा सालाना आधार पर 27.64 फीसदी बढ़कर 9,852.70 करोड़ रुपये हो गया. एकल आधार पर मुनाफा 30 फीसदी बढ़कर 9,121.87 करोड़ रुपये रहा. आईसीआईसीआई बैंक की कुल आय 36,108.88 करोड़ रुपये रही, जो इससे एक साल पहले इसी अवधि में 27,412.32 करोड़ रुपये थी. बैंक का कुल खर्च सालाना आधार पर 17,119.38 करोड़ रुपये से बढ़कर 22,282.50 करोड़ रुपये हो गया. 31 मार्च, 2023 तक उसके कुल लोन में ग्रॉस एनपीए का हिस्सा 2.81 फीसदी था, जो एक साल पहले इसी अवधि में 3.60 फीसदी और दिसंबर 2022 तिमाही में 3.07 फीसदी था.

HDFC Bank

निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक को रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी लिमिटेड के साथ विलय की स्थिति में उसे नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) की जरूरी शर्तों में किसी भी तरह की ढील देने से मना कर दिया है.रिजर्व बैंक ने बैंक को विलय की स्थिति में सीआरआर और एसएलआर से संबंधित नियामकीय मानकों का पालन करने को कहा है. हालांकि केंद्रीय बैंक ने वरीयता वाले क्षेत्रों को कर्ज देने से जुड़े प्रावधानों में थोड़ी रियायत देने की बात कही है.

JSW Energy

जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने घोषणा की है कि उसकी एक इकाई ने तमिलनाडु में 51 मेगावॉट की पवन ऊर्जा परियोजना का परिचालन शुरू कर दिया है. यह अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) से जुड़ी 450 मेगावॉट की पवन ऊर्जा परियोजना को चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाने का हिस्सा है. जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने कहा कि इसके साथ ही कंपनी की मौजूदा स्थापित क्षमता 6,615 मेगावॉट पर पहुंच गई है.

Hindustan Zinc

वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) का खर्च बढ़ने से मार्च तिमाही में मुनाफा 11.78 फीसदी घटकर 2,583 करोड़ रुपये रह गया. एक साल पहले की समान तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 2,928 करोड़ रुपये रहा था. वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में एचजेडएल की कुल आय भी साल भर पहले के 9,074 करोड़ रुपये से घटकर 8,863 करोड़ रुपये पर आ गई.