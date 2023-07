Stocks in News: फोकस में रहेंगे RIL, Infosys, HUL, ICICI Bank समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Trending Stocks Today: वोलेटाइल मार्केट में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (Pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 21 जुलाई 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में RIL, Infosys, HUL, ICICI Bank, Union Bank, HDFC Bank, Soth Indian Bank, United Spirits, SJVN, Havells India, DB Corp, Kotak Mahindra Bank, RBL Bank, JSW Steel, Vedanta, Paytm, Ashok Leyland, Yes Bank, Hindustan Zinc, UltraTech Cement, Cyient DLM जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बेहतर तिमाही नतीजे दिए हैं तो किसी के नतीजे आने वाले हैं. किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. RIL आज यानी 21 जुलाई को दिग्‍गज कंपनी RIL के तिमाही नतीजे जारी होंगे. इसके अलावा HDFC Life, JSW Steel, UltraTech Cement, Vedanta, Paytm, Aarti Drugs, Ashok Leyland, CMS Info Systems, Cyient DLM, DLF, Dodla Dairy, Glenmark Life Sciences, Hindustan Zinc और Tejas Networks के भी नतीजे आएंगे. ICICI Bank शनिवार 22 जुलाई को ICICI Bank और Kotak Mahindra Bank के तिमाही नतीजे आने हें. इनके अलावा RBL Bank, AU Small Finance Bank, Yes Bank, Sportking India, Thirumalai Chemicals और Titagarh Rail Systems के भी नतीजे शनिवार को आएंगे. Infosys आईटी सर्विसेज कंपनी इंफोसिस का मुनाफा जून तिमाही में सालाना आधार पर 11 फीसदी बढ़कर 5,945 करोड़ रुपये रहा है जो एक साल पहले की समान अवधि में 5,362 करोड़ रुपये था. हालांकि कंपनी ने ब्रॉडर आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपनी ग्रोथ अनुमान को घटाकर 1 से 3.5 फीसदी कर दिया है, जो पहले 4 से 7 फीसदी ग्रोथ का अनुमान जताया था. जून तिमाही में कंपनी की इनकम 10 फीसदी बढ़कर 37,933 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 34,470 करोड़ रुपये थी. HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) का मुनाफा जून तिमाही में 6.9 फीसदी बढ़कर 2,556 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. कंपनी ने इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 2,391 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. कंपनी की कुल आय 15,679 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले की समान अवधि में 14,757 करोड़ रुपये थी. कंपनी का कुल खर्च पहली तिमाही में 12,167 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष में इसी अवधि में 11,531 करोड़ रुपये था. Union Bank सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मुनाफा डबल होकर 3,236 करोड़ रुपये हो गया. बैंक ने कहा कि फंसे कर्जों में कमी आने और ब्याज आय बढ़ने से उसका मुनाफा बढ़ा है. एक साल पहले की समान अवधि में यह 1,558 करोड़ रुपये था. बैंक की कुल आय 27,381 करोड़ रुपये हो गई जबकि साल भर पहले यह 20,991 करोड़ रुपये थी. HDFC Bank निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी लिमिटेड के विलय के कुछ दिनों बाद यह टीसीएस को पीछे छोड़ते हुए बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की दूसरी सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी बन गई. शेयर बाजार बीएसई में कारोबार बंद होते समय एचडीएफसी बैंक का शेयर 1,688.50 रुपये के भाव पर रहा. इस तरह कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण 12,72,718.60 करोड़ रुपये हो गया जो टीसीएस से अधिक है. सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टीसीएस का बाजार पूंजीकरण 12,66,891.65 करोड़ रुपये का रहा. यह एचडीएफसी बैंक की तुलना में 5,826.95 करोड़ रुपये कम है.