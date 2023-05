Stocks in News: फोकस में रहेंगे RIL, Maruti, Kotak Bank, Tata Motors समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में दिखेगा एक्‍शन

Stocks in Focus Today: पॉजिटिव ट्रिगर के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Stocks in News: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं.

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 2 मई 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में IL, Maruti Suzuki, Kotak Mahindra Bank, Tata Motors, Tata Steel, Ambuja Cements, Macrotech Developers, L&T Finance, Hero Motocorp, NTPC, TVS Motors, Varun Beverages, DCM Shriram, Fino Payments Bank, KEI Industries, Newgen Software Technologies, Punjab & Sind Bank, UCO Bank जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में निवेश आया है तो वहीं कुछ में स्‍टेक सेल देखने को मिला है. आज Tata Steel, Ambuja Cements के नतीजे आज यानी 2 मई 2023 को Tata Steel, Ambuja Cements के तिमाही नतीजे आएंगे. इनके अलावा आज Varun Beverages, Birla Cable, Cigniti Technologies, DCM Shriram, Fino Payments Bank, Home First Finance Company India, KEI Industries, Astec Lifesciences, Mold-Tek Technologies, Newgen Software Technologies, Punjab & Sind Bank, Sasken Technologies, Spandana Sphoorty Financial और UCO Bank के भी नतीजे आने हैं. RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. और उसकी भागीदार ब्रिटेन की बीपी ने अपने केजी-डी6 ब्लॉक से 60 लाख घनमीटर प्रतिदिन और गैस की नीलामी की पेशकश की है. कंपनी के ब्लॉक में सबसे गहरे क्षेत्र से उत्पादन शुरू करने के बाद यह पेशकश की गयी है. निविदा दस्तावेज के अनुसार दोनों भागीदार 19 मई को 60 लाख घनमीटर प्रतिदिन (यूनिट) गैस की ई-नीलामी करेंगे. इसकी आपूर्ति एक जून से शुरू होगी. Maruti Suzuki मारुति सुजुकी इंडिया ने सोमवार को बताया कि अप्रैल में उसकी कुल थोक बिक्री 7 फीसदी बढ़कर 1,60,529 यूनिट रही. मारुति ने कहा कि उसने अप्रैल 2022 में डीलरों को 1,50,661 यूनिट भेजीं. कंपनी की घरेलू बिक्री अप्रैल 2023 में सालाना आधार पर 9 फीसदी बढ़कर 1,43,558 इकाई हो गई. ऑल्टो और एस-प्रेसो जैसी छोटी कारों की बिक्री सालाना आधार पर 18 फीसदी घटकर 14,110 यूनिट रह गई. हालांकि, कॉम्पैक्ट सेग्‍मेंट में बिक्री 27 फीसदी बढ़कर 74,935 यूनिट रही. Tata Motors टाटा मोटर्स की थोक बिक्री अप्रैल में 4 फीसदी घटकर 69,599 यूनिट रह गई. अप्रैल, 2022 में कंपनी ने 72,468 वाहन बेचे थे. घरेलू वाहन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी की घरेलू बाजार में बिक्री अप्रैल में 4 फीसदी घटकर 68,514 यूनिट रह. बीते माह उसकी यात्री वाहनों की बिक्री 13 फीसदी बढ़कर 47,107 यूनिट पर पहुंच गई. Kotak Mahindra Bank Kotak Mahindra Bank का मुनाफा सालाना आधार पर 26.3% बढ़कर 3,495.6 करोड़ रहा. नेट इंटरेस्‍ट इनकम 35% बढ़कर 6,102.55 करोड़ रहा. एडवांस में 18% और डिपॉजिट में 16.5% YoY ग्रोथ रही. Macrotech Developers मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड चालू वित्त वर्ष में रियल एस्टेट परियोजनाओं पर 4,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. कंपनी घरों की भारी मांग को देखते हुए अपनी क्रियान्वयन क्षमता बढ़ाना चाहती है. लोढ़ा ब्रांड नाम से अपनी संपत्तियां बेचने वाली मैक्रोटेक डेवलपर्स देश की प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों में से है. L&T Finance NBFCs कंपनी एलएंडटी फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड ने FY23 के अंत तक, कुल लोन बुक के 75 फीसदी का रिटेल लोन पोर्टफोलियो मिक्स हासिल कर लिया, जो लक्ष्य 2026 के तहत 80 फीसदी से अधिक रिटेलिजेशन के टारगेट के करीब है. कंपनी का एनुअल रिटेल डिस्बर्समेंट 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 69 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 42,065 करोड़ रुपये रहा है. रिटेल बुक 31 मार्च, 2022 की तुलना में 35 फीसदी बढ़कर अब 61,053 करोड़ रुपये हो गया है.FY23 के लिए LTFH का कंसोलिडेटेड PAT सालाना आधार पर 52 फीसदी बढ़कर 1623 करोड़ रुपये रहा है. जबकि वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में कंपनी का कंसो PAT 46 फीसदी बढ़कर 501 करोड़ रुपये रहा है.