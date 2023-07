Stocks in News: आज एक्‍शन मेंरहेंगे RIL, M&M, Tata Motors, IndusInd Bank समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Trending Stocks Today: वोलेटाइल मार्केट में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं.

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 4 जुलाई 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में RIL, M&M, Tata Motors, ZEEL, Bajaj Auto, IndusInd Bank, Spicejet, Ashok Leyland, IDFC First Bank, Vedanta, Anupam Rasayan, Bajaj Finance जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. RIL देश की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा कंपनी और आरआईएल की टेलिकॉम आर्म रिलायंस जियो ने 999 रुपये कीमत वाला अपना 4जी फोन ‘जियो भारत वी2’ बाजार में उतारा. कंपनी ने बयान में कहा कि इस फोन के ग्राहकों को 28 दिन की वैधता वाले प्लान के लिए 123 रुपये चुकाने होंगे. इसके अलावा ग्राहकों को कंपनी 14 जीबी का 4जी डेटा भी देगी. कंपनी के मुताबिक, जियो भारत के पहले 10 लाख फोन के लिए बीटा परीक्षण 7 जुलाई से शुरू होने वाला है. M&M घरेलू वाहन विनिर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा की कुल ट्रैक्टर बिक्री जून में करीब 6 फीसदी बढ़कर 44,478 यूनिट पर पहुंच गई. कंपनी ने जून, 2022 में 41,848 ट्रैक्टर बेचे थे. कंपनी ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि घरेलू बाजार में पिछले महीने उसकी बिक्री 9 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 43,364 यूनिट रही. एक साल पहले समान महीने में घरेलू बाजार में कंपनी ने 39,825 ट्रैक्टर बेचे थे. महिंद्रा एंड महिंद्रा के वाहनों की बिक्री इस साल जून में सालाना आधार पर 21 फीसदी बढ़कर 32,588 यूनिट रही है. Tata Motors टाटा मोटर्स 17 जुलाई से यात्री वाहनों की कीमतें बढ़ाएगी. यह बढ़ोतरी कंपनी के सभी मॉडल और संस्करणों पर लागू होगी. टाटा मोटर्स ने कहा कि कंपनी अपने यात्री वाहनों के दाम औसतन 0.6 फीसदी बढ़ाएगी. कीमत में बढ़ोतरी कच्चे माल की लागत बढ़ने के प्रभाव से निपटने के लिए की जा रही है. ZEEL राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने इंडसइंड बैंक को लंबित सभी बकाया का भुगतान करने संबंधी समझौता हो जाने के बाद मीडिया कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जेडईईएल) की तरफ से दायर अपील सोमवार को निरस्त कर दी. जेडईईएल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी पुनीत गोयनका और इंडसइंड बैंक की तरफ से दायर संयुक्त अर्जी में दोनों पक्षों के बीच 29 मार्च, 2023 को हुए समाधान समझौते की जानकारी दी गई थी. Bajaj Auto बजाज ऑटो के इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक की बिक्री बीते वित्त वर्ष 2022-23 में 4 गुना होकर 36,260 यूनिट पर पहुंच गई. कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में यह जानकारी देते हुए कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर संकट कम होने की वजह से चेतक ईवी की बिक्री तेजी से बढ़ी है. कंपनी ने 2021-22 में चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की 8,187 यूनिट्स बेची थीं. बजाज के चर्चित ब्रांड चेतक को 2020-21 में बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर के रूप में दोबारा उतारा गया था. IndusInd Bank हिंदुजा समूह के स्वामित्व वाली इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स (आईआईएचएल) ने रिलायंस कैपिटल के प्रस्तावित अधिग्रहण के वित्तपोषण और इंडसइंड बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 1.5 अरब डॉलर की पूंजी जुटाने की घोषणा की है. आईआईएचएल इंडसइंड बैंक की प्रवर्तक भी है. पोर्ट लुइस से जारी बयान के मुताबिक, मॉरीशस में पंजीकृत आईआईएचएल के निदेशक मंडल ने भारत में निजी क्षेत्र के चौथे बड़े लेंडर में अपनी हिस्सेदारी 15 फीसदी से बढ़ाकर 26 फीसदी करने का भी फैसला किया है. Spicejet मुश्किलों से घिरी एयरलाइन स्पाइसजेट ने सोमवार को कहा कि उसने सिटी यूनियन बैंक का 100 करोड़ रुपये का कर्ज चुका दिया है. किफायती हवाई सेवा देने वाली स्पाइसजेट ने बयान में कहा कि इस कर्ज की अंतिम किस्त के तौर पर 25 करोड़ रुपये जून में चुका दिए गए. इसके साथ ही कर्ज के एवज में बैंक के पास गिरवी रखी गई सभी परिसंपत्तियां भी वापस मिल गई हैं. एयरलाइन ने कहा कि 30 जून को अंतिम किस्त का भुगतान कर दिया गया.