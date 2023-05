Stocks in News: फोकस में रहेंगे RIL, Nazara Tech, SBI, L&T समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में दिखेगा एक्‍शन

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 10 मई 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में RIL, Nazara Tech, SBI, Apollo Tyres, L&T, Dr Reddy’s, Raymond, Mankind Pharma, Adani Group Stocks, Castrol India, Hatsun Agro Product, KSB, Bosch, Escorts Kubota, Gujarat Gas, HG Infra Engineering, JBM Auto, Procter & Gamble, Pricol, Relaxo Footwears, Sanofi India जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बेहतर तिमाही नतीजे जारी किए हैं तो किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. L&T, Dr Reddy’s आज यानी 10 मई 2023 को Larsen & Toubro और Dr Reddy’s Lab के तिमाही नतीजे जारी किए जाएंगे. इनके अलावा Bosch, Escorts Kubota, Godrej Consumer Products, BASF India, Cera Sanitaryware, Chambal Breweries & Distilleries, Gujarat Gas, HG Infra Engineering, JBM Auto, Novartis India, Orchid Pharma, Procter & Gamble Hygiene & Health Care, Pricol, Relaxo Footwears, Sanofi India और Venky’s के भी तिमाह नतीजे आएंगे. RIL दिल्ली हाई कोर्ट ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली सरकार की याचिका खारिज कर दी है. न्यायाधिकरण ने केजी बेसिन में सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी के क्षेत्रों से गैस रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में जाने के विवाद मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज के पक्ष में फैसला सुनाया था. सरकार ने ओएनजीसी के परिचालन वाले केजी-डी5 ब्लॉक से निजी कंपनी के निकटवर्ती केजी-डी6 क्षेत्र में जाने वाली गैस से ‘गलत तरीके से एक की कीमत पर दूसरे को हुए लाभ’ को लेकर रिलायंस पर 1.55 अरब डॉलर का अस्थायी जुर्माना लगाया था. Nazara Technologies नजारा टेक का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 92 फीसदी बढ़कर 9.4 करोड़ रहा है. हेल्‍दी टॉपलाइन और ऑपरेटिंग नंबर्स के चलते मुनाफा बढ़ा है. मार्च तिमाही में कंपनी का रेवेन्‍यू 65 फीसदी बढ़कर 289.3 करोड़ रहा. EBITDA करीब 86% YoY बढ़कर 27.7 करोड़ रहा. SBI कृषि प्रौद्योगिकी फर्म रूकार्ट ने अपने ग्राहकों को उत्पाद खरीदने के लिए आसानी से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए एसबीआई के साथ करार किया है. इस करार से ग्राहकों को फलों और सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखने वाले ‘सब्जी कूलर’ को खरीदने में सुविधा होगी. रूकार्ट के सब्जी कूलर में सिर्फ एक दिन में 20 लीटर पानी की जरूरत होती है. यह फल और सब्जियों को 4-6 दिनों तक ताजा रखता है. एक सब्जी कूलर की लागत 50,000 रुपये है और इसकी भंडारण क्षमता 100 किलोग्राम है. Apollo Tyres अपोलो टायर्स का मार्च तिमाही में मुनाफा 3 गुना से अधिक होकर 427 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. कच्चे माल के दाम घटने और लागत दक्ष उपायों से कंपनी के मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है. इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 113 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. कंपनी की परिचालन आय बढ़कर 6,247 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 5,578 करोड़ रुपये थी. SRF औद्योगिक और विशेष मध्यवर्ती सामान बनाने वाली कंपनी एसआरएफ का मुनाफा मार्च 2023 तिमाही में 7.13 फीसदी घटकर 562.45 करोड़ रुपये रह गया. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 605.65 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. कंपनी की परिचालन आय 6.10 फीसदी बढ़कर 3,719.30 करोड़ रुपये हो गयी, जो साल भर पहले इसी अवधि में 3,505.28 करोड़ रुपये थी. Raymond रेमंड लिमिटेड का मुनाफा मार्च, 2023 तिमाही में 25.84 फीसदी घटकर 196.48 करोड़ रुपये रहा है. प्रमुख कपड़ा और परिधान कंपनी ने ने पिछले वित्त वर्ष की जनवरी-मार्च तिमाही में 264.97 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. कंपनी की परिचालन आय 9.8 फीसदी बढ़कर 2,150.18 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो एक साल पहले की समान अवधि में 1,958.10 करोड़ रुपये थी.