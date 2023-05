Stocks in News: फोकस में रहेंगे RIL, ONGC, M&M, Vodafone Idea समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में दिखेगा एक्‍शन

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 26 मई 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में RIL, ONGC, M&M, Vodafone Idea, Emami, Sun Pharma, Bank of Maharashtra, Kolte-Patil, ITDC, Dhanuka Agritech, Aurobindo Pharma, PFC, Balkrishna Industries, Grasim Industries, Engineers India, Avalon Tech, BEML, BHEL, Chambal Fertilisers, City Union Bank, HUDCO, Indigo Paints, Inox, Karnataka Bank, NCC, GMR Airports, JK Cement, Reliance Communications जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी के तिमाही नतीजे बेहतर आए हैं तो किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. ONGC, M&M आज यानी 26 मई 2023 को ONGC और M&M पने तिमाही नतीजे जारी करने जा रही हैं. इनके अलावा Sun Pharm, Grasim Industries, Engineers India, Avalon Technologies, BEML, BHEL, Chambal Fertilisers, City Union Bank, Indigo Paints, Inox, Karnataka Bank, MOIL, Info Edge (India), NCC, Shree Renuka Sugars भी अपने नतीजे आज जारी करेंगी. Aurobindo Pharma शनिवार 27 मई 2023 को Aurobindo Pharma के तिमाही नतीजे जारी किए जाएंगे. इसके अलावा PFC, Balkrishna Industries, GMR Airports Infrastructure, IFB Industries, JK Cement, PTC India, Reliance Communications और Reliance Home Finance के भी नतीजे कल आएंगे. Reliance Industries मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, FMCG आर्म और रिलायंस रिटेल वेंचर्स (रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने 74 करोड़ रुपये में LOTUS में 51 फीसदी कंट्रोलिंग स्‍टेक का अधिग्रहण पूरा कर लिया है. वहीं 25 करोड़ रुपये में नॉन-कम्‍युलेटिव रीडेमेबल प्रीफरेंस शेयरों को सब्‍सक्राइब किया है. रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने भी ओपन ऑफर के तहत इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण पूरा कर लिया है. Vodafone Idea कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) का जनवरी-मार्च तिमाही में घाटा कम होकर 6,418.9 करोड़ रुपये रहा है. एक साल पहले की समान अवधि में उसे 6,563.1 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. कंपनी की सेवाओं से आय करीब 3 फीसदी बढ़कर 10,506.5 करोड़ रुपये हो गई, जबकि जनवरी-मार्च 2022 में यह 10,228.9 करोड़ रुपये रही थी. वित्त वर्ष 2022-23 में वोडाफोन आइडिया का घाटा बढ़कर 29,297.6 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में उसका घाटा 28,234.1 करोड़ रुपये रहा था. Bank of Maharashtra बीते वित्त वर्ष (2022-23) में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लोन और डिपॉजिट ग्रोथ के मामले में (फीसदी में) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है. बैंक ने मुनाफे में भी रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज की है. साल के दौरान बैंक का मुनाफा लगभग 126 फीसदी बढ़कर 2,602 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 12 बैंकों (पीएसबी) का नेट प्रॉफिट 57 फीसदी की छलांग लगाते हुए 1,04,649 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. Dhanuka Agritech कृषि रसायन कंपनी धानुका एग्रीटेक का मुनाफा मार्च तिमाही में 20 फीसदी बढ़कर 65.30 करोड़ रुपये रहा. एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 54.40 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. कंपनी का कुल रेवेन्‍यू बढ़कर 385.97 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष 330.48 करोड़ रुपये था. Emami दैनिक उपयोग के घरेलू सामान बनाने वाली प्रमुख कंपनी इमामी लिमिटेड का मुनाफा मार्च तिमाही में 60 फीसदी घटकर 142 करोड़ रहा. इससे पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 354 करोड़ रुपये था. इमामी इंडिया की परिचालन आय वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही के 768 करोड़ रुपये से 9 फीसदी बढ़कर मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही में 836 करोड़ रुपये हो गई.