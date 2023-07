RIL Q1 Results: रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा 11% घटकर 16,011 करोड़ रहा, जियो को हुआ 4,863 करोड़ का प्रॉफिट

RIL Q1 Results: रिलायंस इंडस्ट्रीज ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजों का एलान कर दिया है. अप्रैल-जून 2023 की तिमाही के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 11 फीसदी घटकर 16,011 करोड़ रुपये रहा.

RIL Q1 Results: वित्त वर्ष 2023-23 की पहली तिमाही के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट 17,955 करोड़ रुपये था.