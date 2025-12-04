Rupee@90: फायदे में कौन? आईटी, फार्मा और चावल निर्यातक होंगे लाभान्वित

Rupee@90: रुपया करीब ₹90 प्रति डॉलर तक कमजोर होने के कारण कुछ निर्यात-उन्मुख सेक्टरों को फायदा होने की संभावना है. इनमें सबसे अधिक लाभ आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और चावल जैसे कृषि उत्पादों को हो सकता है. हालांकि, कपड़ा सेक्टर जैसी इंडस्ट्री अभी भी आयात-निर्यात पर लगने वाले टैक्स और टैरिफ की वजह से पूरी तरह से इस नरम मुद्रा के लाभ का फायदा नहीं उठा पा रही है.

आईटी (Information Technology) उद्योग के लिए जहाँ लगभग आधी आय उत्तर अमेरिका से आती है, रुपये के कमजोर होने से डॉलर में किए गए कॉन्ट्रैक्ट से मिलने वाली रियलाइजेशन बढ़ने की संभावना है जिससे कंपनियों को प्राइसिंग में अधिक लचीलापन मिलेगा. आमतौर पर नरम रुपया उन सेवा प्रदाताओं के लिए मार्जिन बढ़ा देता है जिनका अमेरिका में गहरा एक्सपोजर होता है, जिसमें बड़ी कंपनियाँ जैसे TCS और Infosys शामिल हैं. EIIRTrend के फाउंडर और सीईओ पारिक जैन के अनुसार, “बड़ी कंपनियों के लिए डील जीत मुख्य रूप से क्लाइंट्स द्वारा वेंडर कंसोलिडेशन चुनने से हुई हैं. रुपये के कमजोर होने से भारतीय आईटी कंपनियाँ मार्जिन पर ज्यादा असर डाले बिना अधिक छूट देने में सक्षम होंगी, जिससे ऑर्डर बुक परफॉरमेंस बेहतर होगा.”

फार्मा सेक्टर

फार्मास्यूटिकल्स (Pharmaceutical) सेक्टर के भी रुपये के कमजोर होने से लाभान्वित होने की उम्मीद है, क्योंकि भारत हर साल 30 अरब डॉलर से अधिक की दवाइयाँ निर्यात करता है और अमेरिका भारतीय दवा निर्माताओं का सबसे बड़ा बाजार है. प्रमुख फार्मा संघ के एक प्रतिनिधि ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा, “Lupin, Sun Pharma, Zydus जैसी कंपनियाँ जो अमेरिका की सबसे बड़ी निर्यातक हैं, रुपये के कमजोर होने से लाभ उठाने वाली हैं. कुछ अनुमानों के अनुसार रुपये की गिरावट के कारण उनकी टॉपलाइन में 7-8% की वृद्धि होने की संभावना है.”

हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इस लाभ का एक हिस्सा उच्च इनपुट लागतों से संतुलित हो जाएगा. भारतीय फार्मा कंपनियाँ हर साल लगभग 10–11 अरब डॉलर की बल्क ड्रग्स (APIs, इंटरमीडिएट्स आदि) चीन से आयात करती हैं और ये लेन-देन डॉलर में होते हैं.

चावल निर्यातकों को लाभ

चावल निर्यातक भी रुपये के कमजोर होने से लाभ उठाने की स्थिति में हैं. पंजाब के बासमती राइस मिलर्स और एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रंजीत सिंह जोसान ने FE से कहा, “नरम रुपया स्वाभाविक रूप से निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, जिससे भारतीय चावल प्रमुख वैश्विक बाजारों में अधिक आकर्षक कीमत पर उपलब्ध होता है. निर्यातकों के लिए यह विनिमय दर का फायदा बढ़ती इनपुट लागतों को संतुलित करने और बेहतर वैश्विक मांग को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है.”

उन्होंने आगे कहा कि जहाँ विनिमय दर में उतार-चढ़ाव अभी भी चिंता का विषय है, वहीं मौजूदा स्तर बासमती और नॉन-बासमती दोनों तरह के शिपमेंट में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं. दुनिया के चावल व्यापार में 40% से अधिक हिस्सेदारी रखने वाला भारत अप्रैल–अक्टूबर अवधि में चावल निर्यात में पहले ही5.51% की वृद्धि दर्ज कर चुका है.

टेक्सटाइल और परिधान सेक्टर, हालांकि अब भी किसी खास राहत का अनुभव नहीं कर रहा है. भारत का 37 अरब डॉलर का निर्यात उद्योगअमेरिका के 50% के तेज़ टैरिफ के दबाव में है, जिसने मुद्रा संबंधी किसी भी संभावित लाभ को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया है. कोयंबटूर-स्थित इंडियन टेक्सप्रेन्योर्स फेडरेशन (ITF) के संयोजक प्रभु डी ने FE से कहा, “कमजोर रुपया आमतौर पर निर्यात में मदद करता है लेकिन मौजूदा टैरिफ-प्रधान स्थिति में इसका फायदा बेहद सीमित है.”

निर्यातकों का कहना है कि वे वॉल्यूम बनाए रखने के लिए भारी छूट दे रहे हैं, और कई कंपनियाँ लागत के स्तर पर काम कर रही हैं या नुकसान झेल रही हैं. विशाल फैब्रिक्स के सीईओ सुकेतू शाह ने कहा, “(मुद्रा अवमूल्यन) का कुशनिंग इफेक्ट तब सीमित हो जाता है जब निर्यातक आयातित कच्चे माल पर निर्भर होते हैं, क्योंकि उनकी लागत भी रुपये में बढ़ जाती है.”

कुछ निर्माता प्रतिस्पर्धात्मकता में मामूली बढ़त देख रहे हैं, लेकिन कई- जिनमें पार्निका इंडिया के विशाल पचेरीवाल भी शामिल हैं, का कहना है कि कंपनियाँ इस लचीलेपन का उपयोग मुख्य रूप से मुश्किल टैरिफ माहौल में अपने वॉल्यूम को बचाए रखने के लिए कर रही हैं.

