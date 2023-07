Stocks in News: फोकस में रहेंगे SBI, Vedanta, ONGC, Cartrade समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में दिखेगा एक्‍शन

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 11 जुलाई 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में SBI, Cartrade Tech, SBI Card, Vedanta, ONGC, Cyient DLM, PCBL, Elecon Engineering Company, Excel Realty N Infra, Generic Engineering Construction and Projects, Plastiblends India, Eiko Lifesciences, Welcure Drugs & Pharmaceuticals जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. आज इन कंपनियों के आएंगे नतीजे आज 11 जुलाई को कुछ कंपनियां जून तिमाही के लिए अपने नतीजे जारी करेंगी. इनमें PCBL, एलकॉन इंजीनियरिंग कंपनी, एक्‍सेल रियल्‍टी एन इंफ्रा, जेनेरिक इंजीनियरिंग कंस्‍ट्रक्‍शन एंड प्रोजेक्‍ट्स, Plastiblends India, Eiko Lifesciences और Welcure Drugs & Pharmaceuticals शामिल हैं. SBI देश के सबसे बड़े लेंडर भारतीय स्टेट बैंक ने एनएसडीएल में 2 फीसदी इक्विटी हिस्सेदारी या 40 लाख शेयरों की बिक्री की पेशकश के माध्यम से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज (एनएसडीएल) की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) में भाग लेने का प्रस्ताव दिया है. एनएसडीएल में बैंक की 5 फीसदी हिस्सेदारी है. Cartrade Tech वाहन खरीद-बिक्री करने वाले ऑनलाइन मंच 'कारट्रेड टेक' ने कहा कि उसने 537 करोड़ रुपये में सोबेक ऑटो इंडिया का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौता किया है. सोबेक ऑटो, एक ऑटोमोटिव डिजिटल मंच के व्यवसाय में लगा हुआ है. कारट्रेड टेक ने कहा कि कंपनी ने ओएलएक्स इंडिया बी.वी. से सोबेक की 100 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक शेयर खरीद समझौता किया है. SBI Card अभिजीत चक्रवर्ती एसबीआई कार्ड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. कंपनी ने कहा कि उसकी मूल कंपनी भारतीय स्टेट बैंक ने चक्रवर्ती को एसबीआई कार्ड का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है. उनकी नियुक्ति 2 साल के लिए की गयी है. वह 11 अगस्त को प्रबंध निदेशक पद से मुक्त हो रहे राम मोहन राव का स्थान लेंगे. Vedanta चिप विनिर्माण उद्यम में साझेदार फॉक्सकॉन के अलग होने की घोषणा के बाद वेदांता ने कहा कि वह सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र लगाने के लिये संभावित भागीदारों के संपर्क में है. वेदांता ने कहा कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण बना हुआ है. कंपनी अपनी सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजना के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध है. ONGC सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी, अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली वेदांता और रिलायंस इंडस्ट्रीज एवं बीपी के गठजोड़ ने कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के दोहन के लिए आमंत्रित निविदा के नवीनतम दौर में 10 क्षेत्रों के लिए 13 बोलियां लगाई हैं. मुक्त क्षेत्र लाइसेंस नीति के आठवें दौर में 10 ब्लॉक के लिए बोलियां आमंत्रित की गई थीं. डीजीएच के मुताबिक पांच कंपनियों ने 10 ब्लॉक के लिए कुल 13 बोलियां लगाई हैं.