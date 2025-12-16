Stocks to Watch : आज SBI, HCL Tech, KNR Constructions, Delhivery, Biocon समेत फोकस में रहेंगे ये स्टॉक

Stocks in Focus Today : आज 16 दिसंबर 2025 को कुछ शेयर (Stocks in News) एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव या निगेटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज फोकस (Stocks to Watch) में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो पॉजिटिव ट्रिगर वाले इन शेयरों पर नजर (Stock in Focus) रख सकते हैं. आज की लिस्ट में SBI, HCL Technologies, Can Fin Homes, KNR Constructions, Delhivery, Zydus Lifesciences, Biocon, Lemon Tree Hotels, IndiGo, Ion Exchange India, MTNL, Arvind Smartspaces, Ion Exchange, Solex Energy, Atlantaa, RBL Bank शामिल हैं.

SBI

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जलवायु के अनुकूल ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं के लिए जर्मनी के विकास बैंक KfW के साथ 150 मिलियन यूरो की क्रेडिट लाइन पर समझौता करेगा. इसके अलावा, केंद्र सरकार ने रवि रंजन, जो वर्तमान में SBI के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, को बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है.

HCL Technologies

ऑरोबे टेक्नोलॉजीज, जो हॉर्स पावरट्रेन की इकाई है और हाइब्रिड व कम प्रदूषण वाले पावरट्रेन समाधान में वैश्विक स्तर की कंपनी है, ने एचसीएल टेक्नोलॉजीज के साथ अपनी डिजिटल साझेदारी को और बढ़ाया है. इस साझेदारी का उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग की गुणवत्ता और नवाचार को बढ़ाना है.

Can Fin Homes

कैन फिन होम्स के बोर्ड ने सुरेश श्रीनिवासन अय्यर को दोबारा मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ और मुख्य प्रबंधकीय कर्मी (KMP) के रूप में 2 साल के लिए नियुक्त करने को मंजूरी दी है. यह नियुक्ति 18 मार्च 2026 से प्रभावी होगी.

इसके अलावा, बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए 7 रुपये प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है.

KNR Constructions

केएनआर कंस्ट्रक्शंस को आकलन वर्ष 2007–08 के लिए 72 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है, जिसमें 42.33 करोड़ रुपये ब्याज शामिल है. यह आदेश हैदराबाद के आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया है.

Delhivery

लॉजिस्टिक्स कंपनी डेल्हीवरी ने मुंबई और हैदराबाद में अपने Delhivery Direct ऐप के जरिए इंट्रासिटी (शहर के भीतर) ऑन-डिमांड डिलीवरी सेवा शुरू की है. इस सेवा में बुकिंग के 15 मिनट के अंदर पिकअप की सुविधा मिलेगी.

Zydus Lifesciences

जायडस लाइफसाइंसेज की अमेरिकी सहायक इकाई Sentynl Therapeutics ने बताया कि अमेरिकी FDA ने CUTX-101 दवा के लिए दोबारा जमा की गई नई दवा आवेदन (NDA) को स्वीकार कर लिया है.

यह दवा बच्चों में होने वाली मेनकीज बीमारी के इलाज में उपयोग होती है. इसे क्लास-1 रिस्पॉन्स के रूप में स्वीकार किया गया है और इसकी नई समीक्षा की तारीख 14 जनवरी 2026 तय की गई है.

Biocon

बायोकॉन ने अपनी दवा लिराग्लूटाइड (जो डायबिटीज और मोटापे के इलाज में उपयोग होती है) को नीदरलैंड्स में लॉन्च किया है. इस कदम से बायोकॉन डायबिटीज और मोटापे के तेजी से बढ़ते बाजार में बड़ी कंपनियों जैसे नोवो नॉर्डिस्क और एली लिली को टक्कर देने की तैयारी में है.

Lemon Tree Hotels

होटल श्रृंखला ने नेपाल के बंदीपुर में अपने नए होटल लेमन ट्री होटल, बंदीपुर के साइन होने की घोषणा की है. इस होटल का प्रबंधन इसकी सहायक कंपनी Carnation Hotels करेगी और इसमें 80 कमरे होंगे.