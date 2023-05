Stocks in News: फोकस में रहेंगे SBI, Indian Hotels, ICICI Lombard, Tata Coffee समेत ये शेयर, इंट्राडे में रखें नजर

Stocks in Focus Today: पॉजिटिव ट्रिगर के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Stocks in News: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं.

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 19 अप्रैल 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में SBI, ICICI Lombard, Tata Cofee, Crisil, Avalon Technology, Indian Hotels, Bank of India, Mastek, Tata Communications, ICICI Securities, Mastek, Tata Communications, Alok Industries, G G Engineering, Gujarat Hotels, Zydus Lifescience, Piramal Pharma, Bajaj Healthcare, Pidilite Industries, Jindal Stainless, South Indian Bank जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में निवेश आया है तो वहीं कुछ में स्‍टेक सेल देखने को मिला है. SBI भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के निदेशक मंडल ने वैश्विक संचालन के फाइनेंस को लेकर मौजूदा वित्त वर्ष में बॉन्ड के जरिए 200 करोड़ डॉलर (लगभग 16,000 करोड़ रुपये) जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. SBI ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि बैंक के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 में सार्वजनिक प्रस्ताव में 200 करोड़ डॉलर तक फंड एकमुश्त या किस्तों में जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. एसबीआई ने पिछले महीने 8.25 फीसदी ब्याज पर टियर-1 बॉन्ड जारी कर 3717 करोड़ रुपये जुटाए थे. ICICI Lombard निजी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का शुद्ध मुनाफा वित्त वर्ष 2022-23 की जनवरी-मार्च तिमाही में 40 फीसदी बढ़कर 437 करोड़ रुपये पहुंच गया. साधारण बीमा कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में 313 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया था. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा कि कंपनी की कुल आय बीती मार्च तिमाही में बढ़कर 5,255.58 करोड़ रुपये रही. एक साल पहले 2021-22 की जनवरी-मार्च तिमाही में यह 4,636 करोड़ रुपये थी. कंपनी का पूरे वित्त वर्ष 2022-23 का मुनाफा 36 फीसदी बढ़कर 1,729 करोड़ रुपये रहा. वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी ने 1271 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 5.50 रुपये प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड की घोषणा की है. Tata Cofee कॉफी कंपनी टाटा कॉफी लिमिटेड का मुनाफा मार्च तिमाही में 19.66 फीसदी बढ़कर 48.80 करोड़ रुपये रहा है. पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 40.78 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. कंपनी की परिचालन आय भी 10.17 फीसदी बढ़कर 723.01 करोड़ रुपये रही. पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में आय 656.26 करोड़ रुपये रही थी. कंपनी का पूरे वित्त वर्ष 2022-23 का मुनाफा 77.91 फीसदी बढ़कर 262.84 करोड़ रुपये हो गया, यह वित्त वर्ष 2021-22 में 147.73 करोड़ रुपये था. Crisil रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का मुनाफा मार्च तिमाही में करीब 20 फीसदी बढ़कर 145.8 करोड़ रुपये रहा है. इस दौरान कंपनी की आय सालाना आधार पर 19.1 फीसदी बढ़कर 732.2 करोड़ रुपये रही. क्रिसिल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमीश मेहता ने कहा कि वृहत और वैश्विक बाजार में अनिश्चितताओं के बीच अलग अलग सेक्‍टर में तेजी के साथ कंपनी के कारोबार में अच्छी ग्रोथ हुई है. Avalon Technology इलेक्ट्रॉनिक मैन्‍युफैक्‍चरिंग कंपनी एवलॉन टेक्नोलॉजीज के शेयर 436 रुपये के इश्‍यू प्राइस के मुकाबले पहले दिन 9 फीसदी गिरकर बंद हुए. इससे पहले कंपनी के शेयर बीएसई पर निर्गम मूल्य के मुकाबले 1.14 फीसदी कमजोरी के साथ 431 रुपये पर लिस्‍ट हुए थे. कंपनी के आईपीओ को 2.21 गुना सब्‍सक्रिप्‍शन मिला था. कंपनी के 865 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 415-436 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था. Indian Hotels इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) ने बांग्लादेश के ढाका में 2 नए होटल खोलने के लिए समझौते किए हैं. ताज और विवांता ब्रांड नाम वाले ये होटल एक ही परिसर में होंगे. ये पूरी तरह नयी परियोजनाएं हैं. आईएचसीएल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनीत चटवाल ने कहा कि हम ढाका में प्रवेश कर अपने पोर्टफोलियो में एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय गंतव्य को जोड़कर खुश हैं. आईएचसीएल ने कहा कि ताज होटल में 230 कमरे और विवांता होटल में 130 कमरे होंगे. Bank of India सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने कहा कि निदेशक मंडल ने FY24 के लिए 6,500 करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाने की मंजूरी दी है, जिसमें FPO / QIP / राइट्स इश्यू / प्रेफरेंशियल इश्यू और / या बेसल के रूप में नई इक्विटी पूंजी जारी करके 4,500 करोड़ रुपये शामिल हैं. जबकि बेसल III अनुपालक टियर-2 बॉण्ड के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे.