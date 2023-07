Stocks in News: आज फोकस में रहेंगे SBI, REC, LTIMindtree, Biocon, Minda समेत ये स्‍टॉक, इंट्राडे में दिखेगा एक्‍शन

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 5 जुलाई 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में SBI, REC, LTIMindtree, Biocon, Bandhan Bank, Suzlon Energy, Minda Corp, Indian Oil, Aurobindo Pharma, Lupin, BHEL, Lemon Tree Hotels, AU Small Finance Bank, Macrotech Developers, RBL Bank, TCNS Clothing, Syngene International, HMA Agro जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव किया है. SBI देश के सबसे बड़े लेंडर भारतीय स्टेट बैंक को SBICAP वेंचर्स में SBICAPS द्वारा रखी गई पूरी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए केंद्रीय बोर्ड (ECCB) की कार्यकारी समिति से मंजूरी मिल गई है. यह सभी रेगुलेटरी अप्रूवल के अधीन है. SBICAPS, SBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है. इस अधिग्रहण के लिए पूंजी की अनुमानित लागत 708.07 करोड़ रुपये होगी. REC सार्वजनिक क्षेत्र की आरईसी लिमिटेड राजस्थान में रिफाइनरी परियोजना के लिये एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लि. (एचआरआरएल) को 4,785 करोड़ रुपये का कर्ज उपलब्ध कराएगी. एचआरआरएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (एचपीसीएल) और राजस्थान सरकार की ज्‍वॉइंट वेंचर है. एचपीसीएल की एचआरआरएल में 74 फीसदी हिस्सेदारी है. एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी 72,937 करोड़ रुपये की लागत से रिफाइनरी के साथ पेट्रोरसायन परिसर भी स्थापित कर रही है. LTIMindtree एनएसई इंडीसेज की इंडेक्‍स मेंटिनेंस सब-कमिटी (इक्विटी) ने 13 जुलाई से HDFC को बाहर करने और निफ्टी 50 में LTIMindtree को शामिल करने का निर्णय लिया है. जिंदल स्टील एंड पावर निफ्टी 100 इंडेक्स में HDFC और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में LTIMindtree की जगह लेगा. जबकि मैनकाइंड फार्मा निफ्टी 500 इंडेक्स में HDFC की जगह लेगा, वहीं निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स में जिंदल स्टील एंड कंपनी HDFC की जगह लेगा. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में HDFC की जगह लेगा. Biocon जैव-प्रौद्योगिकी कंपनी बायोकॉन की सहायक इकाई बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने कहा है कि सूजन (इंफ्लेमेशन) से संबंधित कुछ बीमारियों के इलाज में मददगार उसकी दवा हुलियो अब अमेरिकी बाजार में भी उपलब्ध है. कंपनी ने एक बयान में कहा कि हुलियो इंजेक्शन यूरोप और कनाडा के बाद अब अमेरिका में भी मरीजों के लिए उपलब्ध हो गया है. यह इंजेक्शन यूरोप में पिछले 5 साल और कनाडा में 2 साल से उपलब्ध था. Bandhan Bank निजी क्षेत्र के बैंक ने कहा कि जून वित्त वर्ष 24 को समाप्त तिमाही में उसके लोन और एडवांस 6.7% की बढ़ोतरी के साथ 1.03 लाख करोड़ रुपये हो गए, लेकिन QoQ में 5.5% की गिरावट आई है. कुल जमा 0.4% QoQ और 16.6% YoY बढ़कर 1.08 लाख करोड़ रुपये हो गया. रिटेल डिपॉजिट सालाना आधार पर 5.9% बढ़कर 77,239 करोड़ रुपये और होलसेल डिपॉजिट सालाना आधार पर 55.4% बढ़कर 31,240 करोड़ रुपये हो गया. Suzlon Energy विंड एंड सोलर एनर्जी सॉल्‍यूशंस प्रोवाइडर ने कहा कि उसके निदेशक मंडल की बैठक 7 जुलाई को होगी, जिसमें एक या अधिक या कॉम्बिनेशन ऑफ परमिसिबल तरीकों के जरिए पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा. वहीं अगर जरूरी हो तो शेयरधारकों की मंजूरी ली जाएगी. Minda Corporation यूरोप बेस्‍ड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप Societe Generale ने खुले बाजार लेनदेन के माध्यम से 281 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर ऑटो कंपोनेंट निर्माता में 17.28 लाख इक्विटी शेयर खरीदे हैं. हिस्सेदारी खरीदने की राशि 48.57 करोड़ रुपये है.