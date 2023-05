Share Market Closing: निफ्टी 17,600 के ऊपर बंद, सेंसेक्स रहा फ्लैट, टाटा मोटर्स 5%, ONGC 4% और Wipro 2% बढ़कर हुए क्लोज

Share Market Closing Bell Today: शेयर बाजार लगातार छठे दिन हरे निशान में बंद, सेंसेक्स 14 और निफ्टी 25 अंक बढ़कर बंद, ऑटो, आईटी, मेटल इंडेक्स में रही तेजी, लेकिन बैंकिंग, FMCG शेयरों में गिरावट

